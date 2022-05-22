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美國紐約爆猴痘患者　FDA核准天花藥TPOXX治療

▲全球多地陸續出現猴痘病例，美國紐約日前也傳出第二例確診病患，當局亦宣布批准用來治療天花的特效藥將可用於治療猴痘。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球多地陸續出現猴痘病例，美國紐約日前也傳出第二例確診病患，當局亦宣布批准用來治療天花的特效藥將可用於治療猴痘。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-22 14:01:31

近來全球多個國家陸續出現非洲流行病猴痘（monkeypox）病例，大多數患者會有臉部和身體長出水皰和皮疹，出現發燒、疼痛、寒顫和疲勞等症狀，不僅在非洲、歐洲、中東外現蹤，美國紐約市近來也通報市內出現猴痘患者。目前共11國有猴痘案例，美國食藥署（FDA）日前也批准紐約市的SIGA科技公司推出藥物治療。

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根據《美聯社》、《衛報》等外媒報導，美國麻州於5月18日出現全美首起猴痘病例，接著紐約州紐約市公共衛生官員又於19日檢測出2名可能的猴痘感染者，最後證實其中1人檢測結果呈現陽性確診，儘管猴痘傳染性不及新冠，但美國衛生官員仍呼籲民眾，在室內應佩戴口罩，政府也緊急著手購買1300萬劑疫苗。

由於猴痘病毒過去主要發生在中非和西非，就連最常見猴痘的奈及利亞也都曾長達40年未曾傳出病例，病毒罕見也表示全球並無特效藥，因此醫師通常會拿天花藥來治療確診病患，而在美國雖然有猴痘疫苗，但接種的人數是少之又少。

▲歐美近日陸續傳出猴痘感染病例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐美近日陸續傳出猴痘感染病例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
約翰霍普金斯大學傳染病專家阿達利亞（Amesh Adalja）指出，猴痘一般而言是動物完人，但非常確定是透過「近身接觸」才會傳染，患者可能會出現一般感冒症狀，嚴重者皮膚會出現疹子、破口等病變；至於有人懷疑病毒是否透過性接觸傳播，阿達利亞則稱這種說法還未能證實，不具參考性，但只能確定是觸碰皮膚才可能傳染，當局也對此進行調查中。

美國洛杉磯加州大學（UCLA）流行病學教授里莫茵（Anne Rimoin）也表示，因為猴痘與天花病毒類似，過去天花疫苗能用來預防猴痘，但自從1980年天花透過疫苗根除後，該疫苗便逐步遭淘汰，成為導致猴痘病例增加的原因之一，如今TPOXX和其他許多用於治療天花的藥，也在歐洲、美國和加拿大獲准用來治療猴痘。
 

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