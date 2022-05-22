快篩陽即確診「全民適用」？陳時中：最快下禮拜就開放
國內本土疫情嚴峻，為確保醫療量能，中央流行指揮中心21日表示，擴大「快篩陽即確診」適用對象，離島居民與原住民族也納入，快篩陽性後，只要經過醫師確定即為確診，因使目前適用對象為符合居家隔離、居家檢疫、自主防疫的民眾，以及65歲以上的長者。
指揮官陳時中今（22）日表示，有關口服抗病毒藥物適應症，專家會議做了確認，最快下週就會開放快篩陽性視同確診「全民適用」，只要醫師診斷確診，根據適應症就可以給予適當藥物做使用。
至於口服抗病毒藥領用情形，指揮中心表示，昨天單日使用2830人份，分別是輝瑞（Paxlovid）的2420人份，以及默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）的410人份。目前，輝瑞口服藥累計用了2萬6189人，莫納皮拉韋6792人份，合計3萬2981人份。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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