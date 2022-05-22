COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快篩陽即確診「全民適用」？陳時中：最快下禮拜就開放

▲指揮中心指揮官陳時中說明國內疫情政策狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中說明國內疫情政策狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-22 14:41:072022-05-22 15:10:14

國內本土疫情嚴峻，為確保醫療量能，中央流行指揮中心21日表示，擴大「快篩陽即確診」適用對象，離島居民與原住民族也納入，快篩陽性後，只要經過醫師確定即為確診，因使目前適用對象為符合居家隔離、居家檢疫、自主防疫的民眾，以及65歲以上的長者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮官陳時中今（22）日表示，有關口服抗病毒藥物適應症，專家會議做了確認，最快下週就會開放快篩陽性視同確診「全民適用」，只要醫師診斷確診，根據適應症就可以給予適當藥物做使用。

▲口服抗病毒藥物適應症。（圖／指揮中心）
▲現行未滿65歲口服抗病毒藥物適應症。（圖／指揮中心）


至於口服抗病毒藥領用情形，指揮中心表示，昨天單日使用2830人份，分別是輝瑞（Paxlovid）的2420人份，以及默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）的410人份。目前，輝瑞口服藥累計用了2萬6189人，莫納皮拉韋6792人份，合計3萬2981人份。（編輯：林莞茜）

▲口服抗病毒藥物取用說明（圖／指揮中心）
▲口服抗病毒藥物取用說明（圖／指揮中心）
▲快篩陽即確診適用對象範圍擴大，離島居民與原住民也納入。（圖／指揮中心）
▲快篩陽即確診適用對象範圍擴大，離島居民與原住民也納入。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／柯文哲「快篩陽性」！傳喉嚨不適　急赴聯醫PCR

立院疫情燒！高嘉瑜半夜咳醒快篩陽、邱志偉喉嚨卡陰轉陽

快篩陽即確診適用對象擴大！離島、原住民納入　5/23上路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀