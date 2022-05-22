本土新增53例死亡個案！40多歲女性「打3劑」疫苗仍病逝
中央流行疫情指揮中心今天（22日）宣布，本土新增79441例確診，另外確診個案中有53例死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲，有17人沒有接種過疫苗，年紀最輕的2例個案皆為40多歲，其中1例女性個案，患有神經系統疾病，曾打過3劑疫苗，確診後因呼吸衰竭病逝。
指揮中心表示，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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