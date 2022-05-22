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陳時中坦言「疫情處於高原期」！預估降溫時間點曝光

▲指揮官陳時中仍坦言「目前疫情是高原期」。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中仍坦言「目前疫情是高原期」。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 14:58:492022-05-22 15:04:02

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增79,441例本土個案，另新增53例死亡，而確診數也連三天出現降低現象。不過指揮官陳時中仍坦言「目前疫情是高原期」，而莊人祥也推估疫情要到7月底才有可能降溫。

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針對台灣新增本土確診數連三天下降趨勢，指揮官陳時中則回應，因昨日為星期六，用這數字來看的話還要再看看，「不過在高原是真的，是不是還會有一個高峰出來，還需要再評判，緩步向上我想是免不了的」。而發言人莊人祥則表示，之前做過高、中、低推估，當時中推估5月底可能每日新增10萬，高推估6月初有可能16萬，但以目前狀況來看，10萬左右是比較有可能的，至於整體疫情何時會降溫趨緩？莊人祥則表示，事實上大概要到7月底才會更低，6月底不太可能，但未來仍有可能會起起伏伏。

莊人祥也補充，大流行過後，可休息一兩個月以上，再看後續變異株情況，可看每個國家流行一波再一波，這部分還要再觀察染疫人數，還有未來有沒有新世代疫苗。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）
指揮中心公布今日新增之79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。

▲本土+79441例，死亡+53例。（圖／指揮中心提供）
▲本土+79441例，死亡+53例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心也提到，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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