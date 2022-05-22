陳時中坦言「疫情處於高原期」！預估降溫時間點曝光

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莊人祥也補充，大流行過後，可休息一兩個月以上，再看後續變異株情況，可看每個國家流行一波再一波，這部分還要再觀察染疫人數，還有未來有沒有新世代疫苗。
指揮中心公布今日新增之79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心也提到，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。（編輯：潘毅）
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