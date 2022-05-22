3413人確診改補考！國中教育會考結束　6/10寄發成績單

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潘文忠除感謝全國試務會以及各學科專家、測驗專家、組題人員、督導人員等，辛苦完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。
全國試務會主委宋曜廷指出，因少子化影響，考生今年總數19萬9318人，首度低於20萬人，然而報考人數雖然減少，但受疫情影響，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等仍相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。
而截至目前為止，確診或快篩陽性參加6月4日及5日補行考試的考生共計3413人，其中未參加5月21日考試，確診或快篩陽性者為3328人；參與5月21日考試，但考試中有症狀且經快篩為陽性，並停止考試者計9人；5月22日上午再次與CDC勾稽5月21日第二類備用試場缺考考生中，增加76位為確診者。
教育部表示，針對上述考試中有症狀且經快篩為陽性者的同試場考生，將由全國試務會予以造冊，並透過就讀之國中持續關懷，提醒考生進行自我健康監測，減少外出，倘有任何狀況，應立即快篩就醫並通報。
至於111年國中教育會考各科試題及參考答案， 今日下午2時後公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）及國中教育會考全國試務會網站（https://neac.rcpet.edu.tw/），並在6月10日寄發成績通知單，並於同日上午8時起開放網路成績查詢。