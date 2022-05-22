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3413人確診改補考！國中教育會考結束　6/10寄發成績單

▲111年國中教育會考結束，成績通知單將於6月10日寄發，至目前為止，因確診或快篩陽性參加6月4日及5日補行考試的考生計有3413人。（圖／教育部提供）
▲111年國中教育會考結束，成績通知單將於6月10日寄發，至目前為止，因確診或快篩陽性參加6月4日及5日補行考試的考生計有3413人。（圖／教育部提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-22 15:20:52

111年國中教育會考今（22）日結束，各科試題及參考答案下午2時後公布於國中教育會考網站及國中教育會考全國試務會網站，成績通知單將於6月10日寄發。教育部長潘文忠今日也前往國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷分卷闈場啟闈，迎接參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的170位試務人員。而截至目前為止，確診或快篩陽性參加6月4日及5日補行考試的考生共計3413人，將會是疫情以來補考人數最多的一年。

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國中會考今日上午進行自然及英語（閱讀、聽力）考試，並於中午12時30分結束，會考第二天扣除補行考試人數後，各科缺考人數及到考率，自然3521人，98.20%；英語（閱讀）3390人，98.27%。而經過14天的辛勞，參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的170位試務人員，馴在全國試務會副主任委員曾芬蘭的率領下步出闈場，圓滿完成任務。

潘文忠除感謝全國試務會以及各學科專家、測驗專家、組題人員、督導人員等，辛苦完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。

全國試務會主委宋曜廷指出，因少子化影響，考生今年總數19萬9318人，首度低於20萬人，然而報考人數雖然減少，但受疫情影響，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等仍相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。

而截至目前為止，確診或快篩陽性參加6月4日及5日補行考試的考生共計3413人，其中未參加5月21日考試，確診或快篩陽性者為3328人；參與5月21日考試，但考試中有症狀且經快篩為陽性，並停止考試者計9人；5月22日上午再次與CDC勾稽5月21日第二類備用試場缺考考生中，增加76位為確診者。

教育部表示，針對上述考試中有症狀且經快篩為陽性者的同試場考生，將由全國試務會予以造冊，並透過就讀之國中持續關懷，提醒考生進行自我健康監測，減少外出，倘有任何狀況，應立即快篩就醫並通報。

至於111年國中教育會考各科試題及參考答案， 今日下午2時後公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）及國中教育會考全國試務會網站（https://neac.rcpet.edu.tw/），並在6月10日寄發成績通知單，並於同日上午8時起開放網路成績查詢。

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