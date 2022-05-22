內幕／高雄缺母雞　藍徵詢黃健庭、柯志恩、李四川

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黨內人士表示，黨主席朱立倫想要打造「六都連線」，未來六都提名的市長候選人一字排開，皆是具有全國知名度、行政經歷及選戰經驗豐富，且有一定民意支持度，如台北市蔣萬安、新北市侯友宜、桃園市張善政、台中市盧秀燕，就待新竹及高雄人選確定。
一名高雄地方人士指出，雖目前地方選舉討論度不高，藍營基層非常擔憂議員選舉沒有母雞，更不再有韓流加持，保守預估席次將減少10％，也屈就於環境，多數國民黨議員與陳其邁保持良好關係，甚至不敢得罪。他認為，高雄可能於8、9月才會帶起選戰熱度，藍營需要透過六都人選來提升整體氣勢，屆時侯友宜將擔起全台大母雞的重責大任，全台走透透。
該人士表示，張亞中南下拜會樁腳與商界人士，對外稱自己高雄市議員支持度高，但經過私下求證，議員紛紛否認，僅稱張亞中是優秀人才，但自己不是支持者之一，也沒聽同事提及這件事，甚至認為是報派的。其中有議員表示，張身段太高，像來高雄「講課」一樣，若想複製韓流模式，僅是抓緊韓粉，但誤判了光譜。
他分析，當初韓國瑜主打草根與庶民經濟，再藉前立法院長王金平力量，創造三場振奮人心的大型造勢，同時打動了北漂青年與當地居民，快速掀起潮流。張亞中則是以教授姿態，僅訴求極端深藍與菁英藍。至於陳麗娜與曹桓榮，都難以與挾執政優勢的陳其邁匹敵。
黨中央認為黃健庭形象良好，過去在台東縣長任內拿過遠見雜誌評鑑五星縣長，其父親黃鏡峰過去曾任高雄市黨部主委，本身具有高知名度，是菁英藍與草根藍都能接受的人選，只是問題在於他意願不高。
柯志恩則是學歷優越，為美國南加大教育心理學博士，任民代期間展現出辯才無礙、人緣好。她是屏東人，父親柯文福曾任兩屆屏東前縣長，與高雄具有地緣關係。近日黨內傳出經持續溝通後，柯志恩接受徵召態度有所鬆動。知情人士表示，朱立倫接任黨主席後定期與韓國瑜會面，而柯志恩是韓國瑜、侯友宜皆認同的人選。
至於被基層認為最強人選的李四川，一名高雄前市府官員稱陳其邁曾在某個公祭場合中，私下對李四川稱他是自己最怕的人選，事後由李四川向他人流出此對話過程。因此，地方基層仍對勸進李四川出線保有一絲期望。