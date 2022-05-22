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下週起快篩陽等同確診　盧秀燕：隨時調整PCR採檢站動能

▲下週起快篩陽將等同確診，台中市長盧秀燕表示，將配合調整PCR採檢站的動能。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）
▲下週起快篩陽將等同確診，台中市長盧秀燕表示，將配合調整PCR採檢站的動能。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-22 16:58:52

衛福部長陳時中今（22日）宣佈，下週起將開放快篩陽性視同確診「全民適用」，屆時只要經醫師認定，免做PCR就可直接給藥。台中市原要加開車來速與大型篩檢站，因中央政策大轉彎只能急踩煞車、宣佈一切「規劃中」。市長盧秀燕表示，相信中央會盡快擬出計劃，未來PCR採檢站動能可能要改變，市府將全面動員整備、進行優化。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣佈，下週起將開放「快篩陽性視同確診」全民適用，9大篩檢站將轉換為診斷與開藥站，讓確診者不用進到醫院，減少感染風險。新制等細節定案後就會上路，屆時只要經醫師認定，符合條件者免做PCR，就可以給予口服抗病毒藥物治療。

台中市於20日設立中央公園、童綜合醫院兩處大型給藥篩檢站，昨天中央公園篩檢996人、提供診療服務558人；梧棲童綜合醫院746人，診療708人，今天人流更多，下午2點中央公園1000張號碼牌已發完，向隅者只能轉往其他醫院。另有多位議員要求，台中市應比照其他台北、高雄設立車來速，新聞局長鄭照新也回應：「正積極規劃中。」

有鑑於民眾需求，台中市長盧秀燕有意增設其他大型篩檢站，提升整體篩檢及給藥量能。但中央臨時宣佈「快篩陽性視同確診將全民適用」後，盧秀燕只能改口，指相關規劃「將滾動式檢討」。

對於國家防疫政策的重大改變，盧秀燕站在支持的立場，她表示過去民眾只要有疑慮，就忙著去做RCR，以利後續的請假、請領保險能順利進行，她表示若下星期開始取消RCR這一關，「可以想見一開始會有很多問題」，包括醫生如何認定、醫療院所負擔和流程、篩劑是否國家提供、配發方式等等，都必須等待中央指示。

盧秀燕說，快篩陽性視同確診後，現有的PCR採檢站動能需要調整，在中央擬定計劃通知各縣市政府執行前，地方只能密切注意，一接獲命令就審視討論、全面動員進行優化。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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