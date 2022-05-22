下週起快篩陽等同確診　盧秀燕：隨時調整PCR採檢站動能

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台中市於20日設立中央公園、童綜合醫院兩處大型給藥篩檢站，昨天中央公園篩檢996人、提供診療服務558人；梧棲童綜合醫院746人，診療708人，今天人流更多，下午2點中央公園1000張號碼牌已發完，向隅者只能轉往其他醫院。另有多位議員要求，台中市應比照其他台北、高雄設立車來速，新聞局長鄭照新也回應：「正積極規劃中。」
有鑑於民眾需求，台中市長盧秀燕有意增設其他大型篩檢站，提升整體篩檢及給藥量能。但中央臨時宣佈「快篩陽性視同確診將全民適用」後，盧秀燕只能改口，指相關規劃「將滾動式檢討」。
對於國家防疫政策的重大改變，盧秀燕站在支持的立場，她表示過去民眾只要有疑慮，就忙著去做RCR，以利後續的請假、請領保險能順利進行，她表示若下星期開始取消RCR這一關，「可以想見一開始會有很多問題」，包括醫生如何認定、醫療院所負擔和流程、篩劑是否國家提供、配發方式等等，都必須等待中央指示。
盧秀燕說，快篩陽性視同確診後，現有的PCR採檢站動能需要調整，在中央擬定計劃通知各縣市政府執行前，地方只能密切注意，一接獲命令就審視討論、全面動員進行優化。
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