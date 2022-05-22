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衛生局長回應「收紅包」指控　廖老大刪文反遭公審

▲曾梓展回應廖老大指控，強調若有不法歡迎提告，但不要癱瘓防疫專線。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）
▲曾梓展回應廖老大指控，強調若有不法歡迎提告，但不要癱瘓防疫專線。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-22 16:43:522022-05-22 17:33:29

賽車界名人「廖老大」昨晚開直播，飆罵台中市衛生局3週內2次登門檢查他的飲料店，質疑自己沒給衛生局長曾梓展紅包，並放話「叫議員來處理你」，台中市政府上午發新聞稿說明受理檢舉的處理流程，下午曾梓展親上火線，在防疫記者會呼籲民眾理性對待，不要癱瘓衛生局電話、妨害防疫工作，廖老大雖默默將直播影片下架，仍遭網友公審，將他「無罩上街」的影片po上Dcard。

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▲廖老大飆罵台中市衛生局的直播影片，己悄悄下架。（圖／廖老大臉書，2022.05.22）
▲廖老大飆罵台中市衛生局的直播影片，己悄悄下架。（圖／廖老大臉書，2022.05.22）
賽車界名人「廖老大」在台中南屯區的「阿娘喂～廖老大茶坊」，3週被台中市衛生局登門查2次，昨晚他直播飆罵，質疑沒給紅包，為什麼附近的飲料店都沒事，只有他遭到選擇性辦案？他要大家肉搜台中市衛生局長曾梓展、並嗆聲將檢舉附近所有飲料店，讓衛生局忙個夠！

衛生局今上午證實，該起食安稽查係因民眾檢舉，對於被嗆一事「受檢舉店家有抱怨反應，是平日基層同仁執勤常有的事。」並表示店家只要合乎規定，對於被檢舉都不必過於擔心。

市府新聞局長鄭照新則怒指廖老大發動網友以電話癱瘓衛生局的作法是妨害防疫，發新聞稿呼籲「有社會影響力和聲量的業主，能體察衛生局基層防疫量能飽和，還要加班到半夜服務確診市民的辛勞，把電話線留給服務確診大眾」。

▲網友在Dcard爆料，指廖老大在茶飲店附近無罩上街，「難怪敢叫大家癱瘓防疫單位電話，他根本沒有在防疫的啊」。（圖／Dcard，2022.05.22）
▲網友在Dcard爆料，指廖老大在茶飲店附近無罩上街，「難怪敢叫大家癱瘓防疫單位電話，他根本沒有在防疫的啊」。（圖／Dcard，2022.05.22）
但嗆聲事件不斷延燒，廖老大發動吃瓜民眾公審衛生局的作法，引起網友反彈，有網友直擊他「無罩上街」，並將影片po上Dcard，嘲諷「難怪敢叫大家癱瘓防疫單位電話，他根本沒有在防疫的啊」！

下午3點的防疫記者會，鄭照新再度「因應媒體要求」，請曾梓展親自回應此事。曾梓展強調，公務人員稽查有一定的SOP，接受檢舉卻不查就是瀆職，衛生局絕對沒有收紅包。若涉不法請直接向檢調檢舉，市府絕對依法究辦；至於逾越法律界限的不當指控，亦請適可而止。

曾梓展表示雖然疫情很嚴重，但食安處把關市民健康未曾鬆手，去年至今對食品業者稽查超過6千家次、受理檢舉陳情案1819件，其中南屯區查了129家次。他強調這陣子各科室全部動員，已過度飽和，若業者還要發動癱瘓行動、佔用服務確診者的電話，「對整個城市是相當不好的」，呼籲大家理性對待，不要妨害防疫工作。

廖老大罵衛生局的直播影片，截至今天中午為止有3萬則留言、1676次分享，但下午市府記者會後，已默默下架。

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