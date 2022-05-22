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兌現承諾 竹縣污水建設回饋白地、新港里自來水申裝費案

▲新竹縣政府兌現承諾，污水建設回饋白地、新港里自來水申裝費案。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府兌現承諾，污水建設回饋白地、新港里自來水申裝費案。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-22 16:53:23

新竹縣在93年間開始於竹北市興建水資源回收中心，當時新竹縣政府召開會議，並做出會議結論，承諾在水資源回收中心開始營運後，將回饋白地里、新港里自來水用戶接管費2000元，在歷經17年之後，新竹縣長楊文科獲悉此事，也兌現承諾，去年完成撥發其中587戶申請案的費用，並持續自回饋金中編列費用，作為宣導及回饋。

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新竹縣政府工務處下水道科指出，民國93年間，在計劃興建水資源回收中心時，當時縣府曾對竹北市新港里、白地里居民承諾，未來待水資源回收中心營運時，會自用戶收取使用費提撥回饋金，攤還自來水用戶接管費2000元。

不過歷經17年，因各種因素而未兌現承諾，期間已有部分住戶離世，而縣府多次在當地舉辦說明會，也有里民對此提出不滿，新竹縣長楊文科上任後獲悉此事，也務實解決此問題，為了避免分期撥發費用持續引發民怨，縣府在110年度立即以專簽方式，透過縣款，一次撥發回饋當年新港、白地里用戶每戶2000元的自來水用戶接管費。

楊文科表示，為了秉持施政的延續性，也考量到當地居民長年的等待及失落，因此決心面對問題、解決問題。下水道科也說明，當時造冊的住戶共有762戶，經白地里陳相進里長、新港里戴章興里長積極的協助聯繫，110年共撥發117萬4000元給其中587戶已經檢附相關證明的用戶。

竹北水資源回收中心自101年7月起正式營運，新竹縣政府也在110年開徵污水下水道事業用戶使用費，並有財源辦理回饋，惟依法僅能於111年編列30萬元，其中5萬元分年攤還白地里、新港里自來水用戶接管費，須繳回縣庫，另有25萬元則由竹北市公所提報計畫，作為採購、宣導之用，持續回饋受水資源回收中心影響的白地、新港里居民。

污水處理是先進城市的象徵與指標，工務處表示，縣府積極推動建設污水、雨水下水道系統，竹北市污水下水道工程建設，第一、二期已在縣府周邊、高鐵特定區、台科大都市計畫，完成接管用戶3萬9061戶，今年仍持續布建施工中，未來更將配合營建署政策提送第三期實施計畫，範圍至竹北市鐵路以西及豆子埔溪以北的區域。

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