吃土吃上癮！印度男吃20年仍無恙　河北婦更把泥土當嫁妝

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努卡拉「吃土」吃上癮的消息也在當地引起熱議，努卡拉告訴當地記者，自己每天平均吃大約1公斤的量，不僅享受「嚼土的快感」，砂土的顆粒大小、結塊與否也會影響味蕾，彷彿沙土真的是一種食材；在外媒採訪的影片可以看到，努卡拉對著鏡頭大口大口的嚼食土砂，看起來吃得津津有味。
當記者詢問他身體狀況時，努卡拉還很自豪說，自己從來沒有生過病，連牙齒都顧得很好，他甚至直言「我會持續過著『吃土』的生活，這是不會改變的！」
在中國也有一名奇女子有著相同愛好，不同的是努卡拉把土當作正餐吃，每天都要吃下1公斤的量，來自河北石家莊的農婦樊千榮則喜歡把土塊當點心，「吃土」經歷更是遠比努卡拉資深！
樊千榮出生於1962年，家裡是河北石家莊一戶普普通通的農民，當時農村家庭生活過得艱難，父母為了努力工作出門賺錢，只好把家裡的許多事都交給了孩子們。據她本人所說，會開始把土塊當點心就是在小時候幫忙家事時，有一天，她在燒柴火時突然聞到一陣濃烈的焦香味，循著香味一看才發現原來灶台旁的泥土塊被火烤得「又香又脆」，小小年紀的她雖然也知道這「不是家人會吃的東西」，但貪饞下還是忍不住舔了一口。
就這樣，經燒烤過泥塊的味道就烙印在她的腦海與味蕾上，全家人都不曉得樊千榮在家裡有個根本不用付錢的「零食櫃」，就這樣一路吃到青春期。當時父母總好奇為何女兒牙齒總是灰灰髒髒、又不容易喊餓，追問之下才發現女兒這個詭異的吃土行徑，然而已經養成習慣的樊千榮根本無法杜絕「美味」，儘管吃土這個行為讓外人驚異，但她也不願意就此戒掉這個習慣。
就這麼到了結婚前夕，樊千榮的媽媽想方設法地要給女兒籌集一些嫁妝，但樊千榮當時卻提出了一個令外人匪夷所思的要求「帶幾袋娘家的泥土走就好」，家裡人早就已經習慣家中這個姊妹的奇特個性，只好應她要求揹著好幾袋泥土浩浩蕩蕩的送去夫家。
所幸樊千榮個性開朗也勤奮，夫家雖覺得奇特但也不至於休妻，老公偕同下農田耕種時，還問樊千榮他所居住的青泉村的泥土「好不好吃」，當時樊千榮試吃了一口後搖頭直言「不好吃」，還稱土質和自己娘家的不一樣，還略帶有苦澀的味道。
消息傳開且經過媒體報導後，有醫院主動提供免費的健康檢查，結果也發現這40多年來吃土的習慣竟然對她的身體沒有造成明顯傷害，若以每天大約吃土300公克左右計算，這些年她應該有吃下將近4噸左右的泥土，有醫生認為樊千榮所食用的這些黏土，很可能對她的腸道黏膜具有一定的保護作用，不過此說法並未受到科學認證。
結婚後的樊千榮照樣過著把泥土當零食吃的日子，更生下一對健康的兒女，全家仍只有她喜歡把土塊當零食吃，甚至研發出下酒菜、煮湯等不同料理方式，不過家人們可說是敬謝不敏，但既然她身體無恙那麼也不願阻止她在家裡吃起這些「零食」，只要她健康快樂就好，但仍得提醒民眾兩人純屬特例，不可自行模仿嘗試。