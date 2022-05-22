高雄今新增7119例　陳其邁：中南部下週確診數還會增加

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央公布今天高雄市確診數有7135人，扣除境外移入、重複通報或改判的轉銜案件16例，高雄市今天新增7119名本土個案。分析高雄今日確診狀況，隔離期間陰轉陽有1428人、外縣市旅遊史有105人、密切接觸者為5394人，其中同住親友2080人、餐飲娛樂857人、職場校園有1923人、高風險場域534人。目前有192例正在疫調中。
陳其邁指出，北部越來越多人感染，會有抗體，自然免疫造成集體免疫增加，所以達到高峰後就會維持高原狀態，數週就會往下走；而中南部還會往上，下週（確診）人數還會增加，社區風險增加。
陳其邁提醒，在疫情流行期間有呼吸道症狀千萬不要猶豫，盡快到診所就醫，在診所能馬上拿到快篩試劑，也能得到妥善治療。在居隔期間確診者最好是一人一室、套房隔離。如果不得已會到公共空間一定要戴口罩，絕對不能一起共餐、看電視等，遵守防疫規範。「不要一個人中，全家都一起確診」，陳其邁再次強調居家要遵守相關規定。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前隔離期間陰轉陽比率已突破20％，也是高市疫情監測以來的高峰。在密切接觸診部分，昨天同住家人高於職場，但今天相反，職場接觸風險1326人高於同住家人1244人。
潘炤穎說，現在看起來職場的風險可能是因為沒有被匡列而被忽略，職場會有確診情形，但是同事之間的互動、辦公空間的重疊在周一至五的確診數沒有反映出來，但周末因為就醫、快篩而確診。
潘炤穎也表示，昨天有講到家庭成員風險下，0到11歲和65歲以上呈現雙峰式成長，但相關防疫措施介入後，如校園停課等，0到11歲、12到19歲有明顯下降，但65歲以上仍有12.6%。今天最高的確診年齡為50至64歲，占18.5%。其次是30至39遂有17.3%。
謝文斌指出，下週暫停實體課程，除了按照老師安排步驟教學外，也有整體安排，包括學生自學等資源，針對弱勢學生這2天完成將1萬1942台平板、SIM卡等學習載具配送到校。
謝文斌也說，今天會考已於中午完成 違規也都輕微 相當順利 今天最終確認確診考生253人，不能完成考試必須參加補考的253人要參加補考 今天第二備用試場包括蛤蜊等學生入場考試461人 確診人數253 使用第二備用461人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。