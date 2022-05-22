國內疫情高原期未見高峰　專家：對治療是好事降低死亡率

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對於台灣疫情不一定會有高峰期的原因，她認為，除通報系統可能沒這麼快反映出來，還有很多人快篩陽沒通報，會通報的人，一般是為了拿藥，或是要一些診斷證明文件，沒有需要的人可能覺得過了就好，知道自己感染，自己隔離避免傳染給別人，只是有通報還是比較好，因為可以知道整個流行狀況。
施信如預估，目前感染人數會維持在這一陣子，以其他國家來看，疫情大致都是2、3個月後會降下來，台灣也差不多是這樣，台灣從4月底開始大爆發，7月差不多就會下來。她也覺得，目前國內疫情在高原期沒見到高峰期，對治療是比較好，只是疫情下來會一點，但這對降低死亡率是比較好的事情。
她分析，如果一下子感染太多人，感染的人多了，重症也會變多，醫療體系會負荷不來，但如果有時間因應，醫療體系也會比較知道如何治療中重症患者，減少死亡率。至於外界質疑為何來不及醫療就死亡的比例這麼高？施信如說，這個病本來就來得很快，所以「快速檢驗、快速用藥」很重要，尤其高危險群包括65歲以上及有其他疾病的人，趕快用藥仍可降低90%的死亡率。
也因此，施信如也提醒民眾，一定要提高警覺，現在處於大流行時期，若有呼吸道不適，可以趕快篩檢，只要確診，有需要的人就趕快就醫拿藥。
對於有醫生示警，以美國的情況來看，Omicron的超額死亡是Delta的3倍，這疾病離流感化還有一段距離，施信如認為，這應該是數目不是比例，Omicron感染範圍比較大，分母多分子也比較多，但比例上還是Delta高。
至於這病距離流感化是否還有一段距離？她覺得比較像一般呼吸道感染，跟流感模式不會完全一樣，但也因為正在變成一般呼吸道病毒感染，像英國就把它視為呼吸道感染，只是呼吸道感染該做的還是要做，還是要避免疫情擴大，抵抗力不好及高危險群要更注意。