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「快篩陽等同確診」最快下週上路　黃珊珊：台北準備好了

▲台北市副市長黃珊珊22日下午前往松山機場的車來速篩檢站視察，並於會後接受媒體訪問。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊22日下午前往松山機場的車來速篩檢站視察，並於會後接受媒體訪問。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-22 17:27:44

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，為了降低PCR檢測的壓力，以及舒緩醫療量能的緊繃，防疫指揮官陳時中今（22）日宣布，最快下週起實施「快篩陽等同確診」，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物。對此台北市副市長黃珊珊表示，北市府方面一直都這樣主張，且也已經早就做好準備。

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陳時中在今日的防疫記者會上指出，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，只要對象符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物；而明天起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診。快篩陽性視同確診成為趨勢，中央流行疫情指揮中心擬擴及全民適用。

黃珊珊今日下午前往松山機場車來速篩檢站視察，接受媒體訪問時也被問到該議題。黃珊珊強調，北市府一直都主張快篩陽等同確診，如果有症狀的話就應該盡早讓民眾服用藥物。「台北市早就做好準備，所有急門診也是為了這個在做準備。」黃珊珊說，包含車來速篩檢站在內，現階段雖然以PCR檢測為主，但只要未來政策上路，就可以轉型成院外急門診，讓民眾可以直接看診並拿藥。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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