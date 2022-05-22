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中職／林智勝生涯1700安　史上第三位

▲林智勝1700安。（圖／味全提供）
▲林智勝1700安。（圖／味全提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-22 17:58:07

大師兄林智勝今年加盟味全龍隊，繼成為中職新科全壘打王後，今日（22）在天母主場首打席即敲安，同時也是他個人生涯第1,700安，成為中職史上第6人，更是繼統一獅高國慶、中信兄弟周思齊後，第3位在40歲以後達成這項里程碑的球員。

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今年剛滿40歲的林智勝從2004年加盟Lamigo開始，歷經19個球季在今天完成生涯第1,700支安打，林智勝一軍生涯拿過全壘打王、打點王，但不曾拿過安打王，不過19個球季中共有9個賽季超過百安，2015年更曾敲出生涯最多的156支安打。


本季賽前，林智勝生涯18年共累積1,679支安打，今日賽前他已累積1,699支安打，一局下面對統一獅先發投手布雷克擊出一壘安打，正式跨入1,700安打俱樂部，成為中職史上第6人，僅差排名在前的周思齊9支安打，有機會在今年超越其排名。


林智勝表示，不管是打破全壘打紀錄還是達成生涯1,700安，最重要的是感謝味全龍隊讓我能有機會延續棒球生涯，也要謝謝魏應充創辦人和葉君璋總教練的幫忙，才能讓這些紀錄可以繼續，當然也要感謝所有支持味全龍隊的球迷，伴隨你們的加油及鼓勵，我也會帶領龍將們繼續拿下每一場勝利。


目前中職安打王仍為味全龍隊打擊教練張泰山，20年職棒生涯、1,863場出賽共累積2,134支安打，中信兄弟彭政閔則以2,044支安打居次。林智勝在季初才超越泰山成為中職全壘打王，今日則以出賽1,499場完成生涯1,700安，希望接下來大師兄都能健康穩定出賽，繼續往生涯下一個百安里程碑邁進。

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