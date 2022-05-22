畢業典禮中市授權各校作主　26日提前開打兒童BNT

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對於市民關切的畢業典禮措施，盧秀燕說，畢業典禮對學生而言是一生一次的事，市府廣徵校方、家長團體建議，將授權各校自行決定，畢業典禮採實體或線上方式進行皆可，但考量疫情，不邀請外賓及家長參加，學校可全程視訊直播供家長觀賞。
全國本土確診個案人數今下降至7萬9441例，台中市新增7250例，比昨天7989例略少。盧秀燕表示，人數略降是假日效應或因疫情趨緩，尚待觀察。曾預言5月底台中市飆破萬例的衛生局長曾梓展表示，台中市這幾天一直在7、8千例擺盪，應是疫情嚴重，民眾自我防疫工作主動提升為3級，減少很多場域接觸的機會。他也透露快篩劑已陸續買進來，接下來防疫重點是用藥及時，減少中重症的發生。
盧秀燕同時宣佈推動「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫，她表示除了公部門和醫護，還有許多人在兒少或社福機構第一線陪伴不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心上工，將針對8大類在托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑免費快篩。這些人近2萬5千名，預計會發出近5萬份快篩劑。