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畢業典禮中市授權各校作主　26日提前開打兒童BNT

▲台中市快篩劑到貨，盧秀燕同時宣佈推動「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）
▲台中市快篩劑到貨，盧秀燕同時宣佈推動「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-22 17:41:56

畢業季將屆，許多畢業生擔心在疫情威脅下，將一路停課到畢業典禮泡湯。台中市長盧秀燕今（22日）宣佈，高中以下畢業典禮，將授權各校自行決定實體或線上舉行，但不開放外賓和家長進入校園。此外，兒童BNT疫苗若提早撥發到地方，醫療院所可望提前至26日開打。

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盧秀燕表示，BNT疫苗缺貨甚久，中央前兩天撥下6萬2382劑成人BNT疫苗到台中，明天將再撥23萬劑，民眾即日起可上醫療院所網站預約施打。台中市原宣佈校園30日起開打兒童BNT疫苗至6月24日，盧秀燕指出，若兒童BNT疫苗提前在24日抵達台中，26日起，家長可帶小孩到醫療院所施打，校園施打期程也會提前，預計5月27日起開打。

對於市民關切的畢業典禮措施，盧秀燕說，畢業典禮對學生而言是一生一次的事，市府廣徵校方、家長團體建議，將授權各校自行決定，畢業典禮採實體或線上方式進行皆可，但考量疫情，不邀請外賓及家長參加，學校可全程視訊直播供家長觀賞。

全國本土確診個案人數今下降至7萬9441例，台中市新增7250例，比昨天7989例略少。盧秀燕表示，人數略降是假日效應或因疫情趨緩，尚待觀察。曾預言5月底台中市飆破萬例的衛生局長曾梓展表示，台中市這幾天一直在7、8千例擺盪，應是疫情嚴重，民眾自我防疫工作主動提升為3級，減少很多場域接觸的機會。他也透露快篩劑已陸續買進來，接下來防疫重點是用藥及時，減少中重症的發生。

盧秀燕同時宣佈推動「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫，她表示除了公部門和醫護，還有許多人在兒少或社福機構第一線陪伴不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心上工，將針對8大類在托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑免費快篩。這些人近2萬5千名，預計會發出近5萬份快篩劑。

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