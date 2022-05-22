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澳洲新總理嗜甜曾甩18公斤　單親媽養大後遠赴義大利尋父

▲澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出身貧寒，但全心全意投入政治活動、打造良好形象的態度擄獲不少選民支持與好感。（圖／美聯社）
▲澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出身貧寒，但全心全意投入政治活動、打造良好形象的態度擄獲不少選民支持與好感。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-22 17:39:39

澳洲大選結果出爐，由中間偏左的澳洲在野黨勞工黨（Labor Party）獲得聯邦眾議院大選多數席次，工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）將出任總理。儘管打破9年保守派執政看起來風光滿面，但艾班尼斯其實是由單親媽媽扶養長大的貧寒子弟，直到長大後才遠赴義大利找尋親生父親，更為了競選努力戒掉熱愛的甜點、酒精，奮鬥的態度也吸引不少選民支持。

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艾班尼斯（Anthony Albanese）從小在社會住宅長大，由單親媽媽靠身心障礙年金扶養長大，競選期間便承諾將提供更廉價的托兒服務，以及提高公共醫療系統效率；競選結果出爐當晚，他更感性地在發表勝選感言時提到，「一個由單身女子養大的男子、領取殘疾補貼金長大的兒子，從小在公共住宅成長的孩子，現在能在大家面前成為澳洲的總理，這對我們偉大的國家來說有著重大意義。」

▲澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）與他的伴侶海登、兒子奈森一同慶祝勝選。（圖／美聯社）
▲澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）與他的伴侶海登、兒子奈森一同慶祝勝選。（圖／美聯社）
根據艾班尼斯於2016年出版的自傳，他提到自己的母親艾樂利（Maryanne Ellery）患有長期類風濕性關節炎，在1960年那個保守風氣的年代，艾樂利唯一一次出外旅遊就是搭上從亞洲航行到英國和歐陸郵輪，這七個月的旅程中，年輕的她結識了一名義大利籍的服務人員，當旅途結束後返回雪梨，與父母居住的艾樂利已經懷胎4個月。

艾班尼斯一直以為自己的父親卡洛（Carlo Albanese）是死於車禍，直到14歲那年母親才告訴他，為了避免他在就學期間被視為「私生子」遭到霸凌，因此欺騙了生父的真相，而艾班尼斯也直到母親在2002年過世後，當時擔任澳洲交通運輸設施部門首長的他，趁一次遠赴義大利的商務會議時，展開尋父之旅，並在位於義大利南部巴利塔（Barletta）鎮的家鄉找到父親與其他未曾謀面的手足。

艾班尼斯年輕時就積極參與政治活動，1996年時以33歲時的政治新星身分當選聯邦眾議員，貧寒出身且關注社會基層的他頗受大眾支持，因此也是黨內左傾派系的主要意見領袖，但自從2019年成為工黨領袖後，他的立場更往中間靠攏，形容自己不是「過度強調政治正確」的「覺醒派」（not woke）；有意爭取較保守選民，同時也在中國與國防議題上採用更強硬的言論。

為了在競選總理期間與形象良好的澳洲現任總理莫里森（ Scott Morrison）打對台，艾班尼斯決定減重，過去被幕僚取綽號為「小胖」（jolly Anthony）的他，從去年9月起陸續減掉了18公斤，靠的全是飲食控制與增加運動量。

▲澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）（圖／美聯社）
▲艾班尼斯2013年時的資料照。（圖／美聯社）
《美聯社》報導指出，艾班尼斯自言為減重做過最大的改變就是在生活型態上，他完全戒除酒精3個月，喜愛精緻澱粉的習慣也逐步改為攝取少量、少份，並減少吃高脂肪和含糖的食品；並透過在辦公室設置一台跑步機增加運動量，成功甩肉讓選民們看見他對於「達成目標」努力不懈的態度。
 

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