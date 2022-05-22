解決隔離單塞車 陳其邁宣布520前個案可線上辦隔離單
為解決隔離單塞車問題，高雄市長陳其邁今(22)日再加速流程公布，自23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離單者的線上申請。確診個案和密切接觸者，只要掃一下QR Code，填好表單，讓補開單中心查驗。若不通過就通知申請者補正資料；若通過就開單，以電子簡訊發出，需紙本者，經核定後通知前往戶籍所在區公所領取。
高雄市繼昨天已提出「高雄市確診者自主回報表單」作法，市長陳其邁今天在防疫記者會中表示，高雄市在居隔單的開立部分，昨天已經說明「高雄確診者自主回報表單」，從收到簡訊開始大概5個小時內，開放下載居隔單，速度很快，因為把時間往前提4小時左右。也就是當民眾接到醫院確診通知 ，衛生局就會發簡訊給當事人，務必拜託請在2小時內回傳。
陳其邁指出，昨天大概33%使用，希望能增加到6.7成。提醒大家收到簡訊，上面會有「連結」，按進去填寫，主動回報疫調資料及同住者名單，這樣開立居隔單也更快，節省了從PCR通報到法傳系統的時間。
※【NOWnews 今日新聞
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