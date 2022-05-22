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篩檢站柯文哲稱「中央瞎指揮」　黃珊珊：意見一定會不同

▲台北市副市長黃珊珊（左）22日在醫福會執行長王必勝（右）與三軍總醫院院長王智弘的陪同下，視察松山機場車來速篩檢站。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊（左）22日在醫福會執行長王必勝（右）與三軍總醫院院長王智弘的陪同下，視察松山機場車來速篩檢站。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-22 17:54:56

因應總統蔡英文日前指示，要在雙北地區加開篩檢站，防疫指揮中心昨（21）日也在松山機場開設新的車來速篩檢站，不過卻引發台北市長柯文哲的不滿，甚至直言「不要瞎指揮，造成地方困擾。」而副市長黃珊珊今（22）日下午則臨時新增行程，前往松山機場車來速視察，醫福會執行長王必勝也現身陪同，似乎也想藉此破除「中央與地方槓上」的狀態。

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黃珊珊表示，他與王必勝之間一直都有共識，且針對篩檢站的設立，雙方討論過非常多次。「北市設立北士科車來速，還被王必勝誇獎說做得很好，還有跟我們要照片。」黃珊珊說，兩人幾乎每天晚上都在通電話並討論接下來的做法，當然中央有中央的想法，地方也有地方的規劃，能夠幫忙的就互相討論。

一旁的王必勝也強調，雖然兩人的意見常常不一樣，「但不一樣就是繼續討論，然後找出一個平衡點。」王必勝說，這就是中央與地方合作的精神，一定會有不同的想法，但兩方就是怎麼樣繼續把事情做下去，「這樣的狀況持續很久，但也一同完成了很多事。」

現場記者也追問，台北市與防疫指揮中心，是否在篩檢站的設立上有吵架？對此王必勝笑著回應「我們看起來有嗎？我們溝通一直都很順暢。」黃珊珊則強調，意見不一的狀況當然或有，中央有他們的想法，那到我們台北市，服務的也是我們的市民，大家有不同意見很正常，但是目標是一樣的。

黃珊珊說，主要目標就是要減輕醫院負擔，並且讓確診民眾不要把門診擠爆，盡量轉型成院外門診，也結合現有的車來速篩檢站，能夠發放抗病毒藥物，讓採檢慢慢變成不是主要的工作。對此王必勝也附和，表示雖然PCR篩檢還是有，但會慢慢變少數，而是變成以開立抗病毒藥為主，分散醫療院所與視訊診療的壓力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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