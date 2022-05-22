篩檢站柯文哲稱「中央瞎指揮」　黃珊珊：意見一定會不同

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一旁的王必勝也強調，雖然兩人的意見常常不一樣，「但不一樣就是繼續討論，然後找出一個平衡點。」王必勝說，這就是中央與地方合作的精神，一定會有不同的想法，但兩方就是怎麼樣繼續把事情做下去，「這樣的狀況持續很久，但也一同完成了很多事。」
現場記者也追問，台北市與防疫指揮中心，是否在篩檢站的設立上有吵架？對此王必勝笑著回應「我們看起來有嗎？我們溝通一直都很順暢。」黃珊珊則強調，意見不一的狀況當然或有，中央有他們的想法，那到我們台北市，服務的也是我們的市民，大家有不同意見很正常，但是目標是一樣的。
黃珊珊說，主要目標就是要減輕醫院負擔，並且讓確診民眾不要把門診擠爆，盡量轉型成院外門診，也結合現有的車來速篩檢站，能夠發放抗病毒藥物，讓採檢慢慢變成不是主要的工作。對此王必勝也附和，表示雖然PCR篩檢還是有，但會慢慢變少數，而是變成以開立抗病毒藥為主，分散醫療院所與視訊診療的壓力。
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