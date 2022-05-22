拜登主導印太經濟框架 日媒：日韓澳紐等10國將加入
美國總統拜登上任後的亞洲行，預定將於今（22日）訪日時宣布啟動由拜登政府主導的「印太經濟架構」（IPEF），預計將印太戰略架構進一步與經濟綁在一起，日媒透露包含日本、韓國、澳洲在內將會有約10個國家參與，並於東京舉行多邊會議，各國與會代表將會透過視訊會議進行磋商。
日本《共同社》引述消息人士報導，指出拜登主導的「印度太平洋經濟框架」將會在今日公布，拜登屆時將會發布宣言，並主張通過「公正且強韌的貿易」來促進地區內的經濟發展，此框架將涵蓋制定數位經濟規則、確保強化供應鏈、管理投資潔淨能源基礎設施與能源轉型、關稅與反貪腐行動等四大範疇。
報導中提到，即使有個別國家不完全贊同IPEF，也能夠參加該框架中其中一部分領域，爭取實現涵蓋面更廣、普遍受惠的新經濟圈；而日本政府有意向拜登表態將參加全部項目，不過四個範疇的具體措施將交由部長級官員們進行會議協商。
其中「下調關稅」這項議題因在美國境內反對聲浪高漲，因此並不在IPEF涉及範圍，新框架將通過制定跨境數據移動規則等，推進自由貿易，並加深在半導體、清潔能源等重要技術上的合作，加強競爭力和經濟安全。
日媒透露， 預計參加IPEF的包括美國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度，報導中亦提到台灣有意願加入且受到美國參眾議院支持；報導續指，此框架乃拜登為與在亞洲試圖擴大影響力的中國抗衡所制定，未來將力爭吸引更多國家參加。