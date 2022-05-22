汪小菲不藏了！恢復野餐文放閃　張穎穎抄楊冪名言訴委屈

韓國歐巴具俊曄在520放閃，曝光和大S結婚是「人生最棒時刻」，新婚生活顯然非常甜蜜，汪小菲和小14歲的新歡張穎穎，戀情也真的不藏了！他21日在微博發布野餐文，被網友抓包地上的野餐布和葡萄酒都是張穎穎同款，小倆口似乎一起去戶外出遊，新聞曝光後他緊急刪除文章，經過一夜沉思，今（22）日又恢復該微博文章，隱約認了戀情。
根據汪小菲的微博編輯紀錄顯示，他21日發布後決定刪除文章，直到隔日下午又使用會員的「後悔藥」功能，主動公開該篇發文，應該是對於外界討論似乎已經不在意。網友也認為，畢竟大S都再婚了，汪小菲有新的戀情也很正常，無須再躲躲藏藏，「這是要官宣的節奏嗎？」、「大大方方的再一起也可以，不要故弄玄虛讓人覺得炒作」、「發了刪、刪了恢復，做事坦蕩一點不好嗎？」
而張穎穎面對網友討論緋聞，並未否認一起出遊的事實，只在微博感慨「流言，聽聽就好了，八卦，說說就算了，很認真的去聽論是非就是你的不對了。天下本無事，庸人自擾之，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」，希望外界不要口出惡言，但此番發言又被扒出是抄襲女星楊冪2010年說過的話，又挨轟「文案找大冪冪要版權了嗎？」、「連文案都要抄，不能自己寫嗎？」被人指控一邊發照一邊撇清，她也反擊「哪句是撇清？你們知道內幕？就一味地罵女生？」語氣中認了與汪小菲有交集，但在這段關係裡似有滿腹委屈。