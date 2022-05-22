挺爸不手軟！蒲亭大女兒「開小帳」舌戰同儕 替祖國喊冤
俄烏戰爭使與主導侵略行動的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）家人私生活曝光於世，先前情婦現身、二女兒跟「澤倫斯基」交往等事遭外媒報導，沒想到大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）日前也遭踢爆在社群媒體「開小帳」力挺老爸，批評西方國家阻止俄國繁榮，俄羅斯才是真正的受害者。
英媒《泰晤士報》引述遭莫斯科查禁的俄國獨立媒體網站「共和」（Republic）資訊，總編輯柯列徹夫（Dmitry Kolezev）公布蒲亭大女兒瑪麗亞‧沃倫索娃（Maria Vladimirovna Vorontsova）以帳號「Maria V」於莫斯科大學醫學系2011級校友的Telegram群組發言。
這名「Maria V」在群組多次提到對西方國家的不滿，認為群組內有言論提及2014年俄羅斯強佔克里米亞半島的行為是「吞併」相當不公允，「這忽略了當地人民的意志」，並稱與蒲亭一樣認為俄國並非「侵略者」而是「受害者」；美國《新聞週刊》亦公布群組對話截圖，表示出兵烏克蘭是迫於自衛。
儘管柯列徹夫坦言，自己並未「百分之百證實」這個帳號就是蒲亭現年37歲的大女兒瑪麗亞本人所經營，但該帳號約去年秋天加入時自我介紹就是「Maria Vorontsova」，而瑪利亞本人也的確於2011年自莫斯科大學醫學系畢業。這個170人的群組內亦有消息人士告訴《泰晤士報》，這些間接證據的確證明了「Maria V」就是瑪麗亞。
群組內「Maria V」的發言還提到，北大西洋公約組織（NATO）勢力不斷設法阻止俄羅斯繁榮，且會派兵常駐克里米亞半島，同時暗指如今的俄羅斯人就像1930年遭到放逐的猶太人。
瑪麗亞是蒲亭與前妻柳德米拉（Lyudmila）所生下的寶貝長女，也是蒲亭至今有公開承認過的兒女。瑪麗亞從莫斯科大學醫學系畢業後，也是兒童罕見遺傳疾病、侏儒症、基因遺傳學等方面專家。