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霸道總裁！賓士貓強迫媽靠近給親親　網笑：有偷塗肉泥？

▲日本一隻賓士貓著迷地舔著飼主的脖子。（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲日本一隻賓士貓著迷地舔著飼主的脖子。（圖／推特帳號kuromame_touhu）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 21:34:00

莫非奴才的身上有肉泥味？貓咪最大的娛樂除了玩耍打獵以外，莫過於一天要花上好幾個小時清理自己身上的毛髮，不過有些貓咪除了自我理毛以外，也喜歡舔人。日本就有一隻賓士貓有個奇特的習慣，牠特別愛舔奴才，網友看了影片都忍不住笑虧：「奴才身上有塗肉泥嗎？」

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▲飼主家裡養了三隻貓咪。（圖／IG帳號kuromame_touhu）
▲飼主家裡養了三隻貓咪。（圖／IG帳號kuromame_touhu）
▲其中賓士貓「黑豆（くろまめ）」有個奇特的怪癖。（圖／IG帳號kuromame_touhu）
▲其中賓士貓「黑豆（くろまめ）」有個奇特的怪癖。（圖／IG帳號kuromame_touhu）
這名飼主家裡養了三隻貓咪，不過這天她抱起賓士貓「黑豆（くろまめ）」時，牠不知為何舔著自己的胳膊，但是因為有點痛痛癢癢的，因此飼主改變抱法，沒想到黑豆竟然改舔起脖子，而且越舔越陶醉，即使奴才想要閃躲，但黑豆一隻小手手還拉開奴才的衣領繼續舔舔，認真又著迷的模樣讓飼主不禁懷疑莫非自己的身上有肉泥味？雖然不是很舒服，但是看在這是主子表達愛意的一種方式，只好還是忍受一下囉！

▲這天奴才抱著牠，牠竟然…（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲這天奴才抱著牠，牠竟然…（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲黑豆：奴才過來一下～（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲黑豆：奴才過來一下～（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲黑豆：讓本喵親親啦！（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲黑豆：讓本喵親親啦！（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲黑豆：本喵很尬意奴才的味道啊！（圖／推特帳號kuromame_touhu）
▲黑豆：本喵很尬意奴才的味道啊！（圖／推特帳號kuromame_touhu）
網友看了影片都紛紛笑說：「霸道總裁的愛」、「老爺不要R」、「有一種老爺澀澀的fu」、「披著貓皮的狗狗？」、「是不是有偷塗貓草還是肉泥啦」、「隔著螢幕都感覺微微的痛了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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