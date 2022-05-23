王心凌再跳〈愛你〉暴衝熱搜第一！臥室見3機狂攝壓力大
甜蜜天后王心凌參加陸綜《乘風破浪》首集播出，以經典成名曲〈愛你〉再掀一波回憶殺，當天直衝熱搜冠軍，她被暱稱為甜蜜天后，不但不介意被貼上「甜美」這個標籤，還笑說：「甜心奶奶也還不錯啊，如果我80歲都還在拄著拐杖，跳《愛你》跟《彩虹的微笑》，還可以被叫甜心奶奶，不是也蠻好的嗎？」當一個愛唱歌、跳舞的表演者，才是最開心的。
大陸媒體熱議，王心凌、周杰倫這些偶像長青樹，近日不斷成為話題焦點，經典歌曲也被翻出一聽再聽。面對網友好奇為何王心凌圈了那麼多粉，粉絲打趣回應說：「我們是老了，不是死了」，表示當初支持的群眾依然在，天王天后能夠屹立不搖終究因為基礎穩固。
王心凌在節目中話雖不多，但眼尖的網友發現，姐姐們寒暄聊天飽食一頓之後，竟然看到她默默洗碗的畫面，賢慧身影被網友樂封「洗碗天后」，展現她不為人知的一面。其實王心凌本來就愛做菜做飯，也常在社群媒體PO出她的好手藝，年初更在鄭元暢的YT節目「不專業廚房」中聯手做菜，雖然兩位好友邊喝酒邊做菜聊天和玩樂居多，仍能看出她的好手藝。
《乘風破浪》是真人實境秀節目，參加演出的藝人集體住進宿舍，攝錄機全程拍攝，壓力頗大。王心凌在初登場影片中，挑選了一樓的房間，走進房中東西放下，順手數了一下光是臥室就有三台攝影機，她數到第三台攝影機時甚至對著鏡頭萌笑揮手，透露出些許的手足無措。她也私下表示，除了演出的壓力之外，全程拍攝也有很大的壓迫感，但也只能提醒自己盡量放輕鬆，享受舞台和音樂帶來的開心。