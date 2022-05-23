王心凌再跳〈愛你〉暴衝熱搜第一！臥室見3機狂攝壓力大

甜蜜天后王心凌參加陸綜《乘風破浪》首集播出，以經典成名曲〈愛你〉再掀一波回憶殺，當天直衝熱搜冠軍，她被暱稱為甜蜜天后，不但不介意被貼上「甜美」這個標籤，還笑說：「甜心奶奶也還不錯啊，如果我80歲都還在拄著拐杖，跳《愛你》跟《彩虹的微笑》，還可以被叫甜心奶奶，不是也蠻好的嗎？」當一個愛唱歌、跳舞的表演者，才是最開心的。

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▲王心凌不介意被貼上「甜蜜教主」的標籤。（圖／芒果TV提供）

大陸媒體熱議，王心凌、周杰倫這些偶像長青樹，近日不斷成為話題焦點，經典歌曲也被翻出一聽再聽。面對網友好奇為何王心凌圈了那麼多粉，粉絲打趣回應說：「我們是老了，不是死了」，表示當初支持的群眾依然在，天王天后能夠屹立不搖終究因為基礎穩固。

王心凌在節目中話雖不多，但眼尖的網友發現，姐姐們寒暄聊天飽食一頓之後，竟然看到她默默洗碗的畫面，賢慧身影被網友樂封「洗碗天后」，展現她不為人知的一面。其實王心凌本來就愛做菜做飯，也常在社群媒體PO出她的好手藝，年初更在鄭元暢的YT節目「不專業廚房」中聯手做菜，雖然兩位好友邊喝酒邊做菜聊天和玩樂居多，仍能看出她的好手藝。

▲王心凌以學院風裝扮打造清新感。（圖／芒果TV提供）

▲王心凌登上微博熱搜第一。（圖／芒果TV提供）