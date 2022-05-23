NOW早報／快篩陽即確診全民適用？陳時中：最快這週開放

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至於口服抗病毒藥領用情形，指揮中心表示，前天單日使用2830人份，分別是輝瑞（Paxlovid）的2420人份，以及默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）的410人份。目前，輝瑞口服藥累計用了2萬6189人，莫納皮拉韋6792人份，合計3萬2981人份。
今日天氣／要帶傘！梅雨鋒面接近 全台各地防雷陣雨
根據中央氣象局預報，今（23）日鋒面在台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨東北部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，晚起隨著鋒面由北往南越來越接近台灣本島，全台各地降雨逐漸增加。
至於溫度方面，夜晚清晨各地低溫22至24度，白天高溫北部及東半部為27、28度，中南部為29、30度。
國內疫情高原期未見高峰 專家：對治療是好事降低死亡率
國內本土確診個案從單日8萬4587例降至昨（22）日的7萬9441人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內目前疫情是在高原期，是否會有高峰出來，需要再來評判，但往上是免不了。對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，未見高峰只見高原期，其實對治療是比較好的，只是疫情下來會慢一點，但這對降低死亡率是比較好的事情，她也提醒民眾要有所警覺，現在正值大流行時期，「快速檢驗、快速用藥」很重要，若有呼吸道不舒服就可快篩，只要確診，有需要的人就趕快就醫拿藥。
施信如說，她自己也覺得台灣疫情應該就在高原期，隨著人流變少、有些地方停課，可能不會像有些國家疫情往上衝，出現高峰，但這病毒真的滿具傳染力，傳染數字大概會在8萬上下維持一陣子，尤其中南部感染情況沒有北部那麼嚴重，接下來就要觀察中南部疫情狀況，說不一定還會降低一點點，但也不會說下周或下下周就結束，
對於台灣疫情不一定會有高峰期的原因，她認為，除通報系統可能沒這麼快反映出來，還有很多人快篩陽沒通報，會通報的人，一般是為了拿藥，或是要一些診斷證明文件，沒有需要的人可能覺得過了就好，知道自己感染，自己隔離避免傳染給別人，只是有通報還是比較好，因為可以知道整個流行狀況。
施信如預估，目前感染人數會維持在這一陣子，以其他國家來看，疫情大致都是2、3個月後會降下來，台灣也差不多是這樣，台灣從4月底開始大爆發，7月差不多就會下來。她也覺得，目前國內疫情在高原期沒見到高峰期，對治療是比較好，只是疫情下來會一點，但這對降低死亡率是比較好的事情。
她分析，如果一下子感染太多人，感染的人多了，重症也會變多，醫療體系會負荷不來，但如果有時間因應，醫療體系也會比較知道如何治療中重症患者，減少死亡率。至於外界質疑為何來不及醫療就死亡的比例這麼高？施信如說，這個病本來就來得很快，所以「快速檢驗、快速用藥」很重要，尤其高危險群包括65歲以上及有其他疾病的人，趕快用藥仍可降低90%的死亡率。
也因此，施信如也提醒民眾，一定要提高警覺，現在處於大流行時期，若有呼吸道不適，可以趕快篩檢，只要確診，有需要的人就趕快就醫拿藥。
對於有醫生示警，以美國的情況來看，Omicron的超額死亡是Delta的3倍，這疾病離流感化還有一段距離，施信如認為，這應該是數目不是比例，Omicron感染範圍比較大，分母多分子也比較多，但比例上還是Delta高。
至於這病距離流感化是否還有一段距離？她覺得比較像一般呼吸道感染，跟流感模式不會完全一樣，但也因為正在變成一般呼吸道病毒感染，像英國就把它視為呼吸道感染，只是呼吸道感染該做的還是要做，還是要避免疫情擴大，抵抗力不好及高危險群要更注意。
TWICE「3成員確診」！子瑜、MOMO、娜璉美返韓出現症狀
近來全球疫情升溫，南韓人氣女團TWICE日前在美國開唱，而經紀公司於昨（22）日稍早宣布TWICE成員子瑜、娜璉、MOMO出現咳嗽、疲倦等症狀，PCR檢測結果確診了。
TWICE所屬的JYP娛樂於今天發出聲明提到，TWICE到美國後，每天都有進行抗原檢查，21日回到韓國前也在美國做了PCR檢測，沒想到返韓後的PCR檢測卻顯示子瑜、娜璉、MOMO確診，其他成員則是陰性，娜璉有身體疲憊的狀況；子瑜和MOMO則是出現咳嗽的症狀，3人都已經進行隔離。
此外，團員SANA於4月底確診過，她也是在返韓的PCR檢測中確診，當時其他成員都為陰性，沒想到這次在國外演出反韓後，竟出現3位團員確診的狀況。
拜登主導印太經濟框架 日媒：日韓澳紐等10國將加入
美國總統拜登上任後的亞洲行，預定將於昨（22日）訪日時宣布啟動由拜登政府主導的「印太經濟架構」（IPEF），預計將印太戰略架構進一步與經濟綁在一起，日媒透露包含日本、韓國、澳洲在內將會有約10個國家參與，並於東京舉行多邊會議，各國與會代表將會透過視訊會議進行磋商。
日本《共同社》引述消息人士報導，指出拜登主導的「印度太平洋經濟框架」將會在昨日公布，拜登屆時將會發布宣言，並主張通過「公正且強韌的貿易」來促進地區內的經濟發展，此框架將涵蓋制定數位經濟規則、確保強化供應鏈、管理投資潔淨能源基礎設施與能源轉型、關稅與反貪腐行動等四大範疇。
報導中提到，即使有個別國家不完全贊同IPEF，也能夠參加該框架中其中一部分領域，爭取實現涵蓋面更廣、普遍受惠的新經濟圈；而日本政府有意向拜登表態將參加全部項目，不過四個範疇的具體措施將交由部長級官員們進行會議協商。
其中「下調關稅」這項議題因在美國境內反對聲浪高漲，因此並不在IPEF涉及範圍，新框架將通過制定跨境數據移動規則等，推進自由貿易，並加深在半導體、清潔能源等重要技術上的合作，加強競爭力和經濟安全。
日媒透露， 預計參加IPEF的包括美國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南和印度，報導中亦提到台灣有意願加入且受到美國參眾議院支持；報導續指，此框架乃拜登為與在亞洲試圖擴大影響力的中國抗衡所制定，未來將力爭吸引更多國家參加。
Netflix酸「買嘸快篩」遭網灌爆！醫：罰300萬就笑不出來
影音串流業者Netflix於20日為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引發各界不滿，被網友灌爆要求道歉，而Netflix也緊急刪文；對此，ICU醫師陳志金也表示，「難道小編不在台灣？開罰300萬就笑不出來了吧」？
Netflix20日以「風吹日曬還是買不到」作為引言，在臉書粉專PO出一段8秒鐘的《還有明天》劇情，而影片內容則是一位男子將小孩抱走，身後則站著一群孩子。Netflix在男子身上標註文字「早上7點開始排隊的人」，而被扛走的小孩則標註「快篩試劑」，留在原地的孩子們則被標註「永遠買不到快篩的我」。
雖然Netflix時常透過影劇中畫面製作迷因圖，但此次為了宣傳新劇《還有明天》，搭上快篩試劑供不應求的圖文，暗指民眾若未在早上7點就排隊，就會買不到快篩試劑，也引發網友不滿，紛紛湧入貼文開嗆並檢舉，Netflix則立即刪除貼文，但依舊擋不住網友怒火。
對此，陳志金醫師也在臉書粉專發文，表示防疫是嚴肅的，要KUSO就要有冒著公關危機的心理準備，「甚至還會被冠上『造謠』之名，開罰300萬就笑不出來了吧」，他接著說道，現在便利商店到處都可以買到快篩試劑，就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了吧，「還在用這個哽，時差有點大喔！難道小編不在台灣？網路上已經出現退訂潮了吧」？
而泌尿科醫師高銘鴻也留言「Netflix小編是用撥接嗎？超商的快篩現在多到滿出來啊」，其他網友則表示，「用過時梗還搞到網路炎上影響營運，這根本是一個正常公司難以置信的公關危機，這個小編真的應該被開除」、「今天才剛買實名制快篩，不用排啊」、「上禮拜ㄧ去藥局買實名制快篩沒排隊+1」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。