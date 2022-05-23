居家變多趁機改裝潢！室內設計「5趨勢」：在家也能旅行

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在Work From Home的普及之下，長時間居家辦公成為部分人的常態。在疫情突發的情況，有些人在客廳的茶几、中島或是餐廳餐桌臨時搭建出自己的小型辦公室。但長久下來，大家也開始意識到除了讓房間成為生活睡覺的地方之外，也可以是工作和學習的地方。有些人靈活運用多功能家具或複合式工作桌，將辦公元素與衣櫥或書架結合，成為小型工作空間。有些人則讓餐廳的餐桌成為會議桌，客房開始擺上書桌，臥室也放上了運動器材成為運動基地，居家空間開始擁有更多功能。
趨勢二 復古老物件和環保永續
經典耐用的古董老物件開始成為空間中的主角，老件使用之後產生的痕跡，讓它本身就擁有了一段故事。這樣的手感，帶來的是物件本身的歷史感，也足以讓整個空間呈現風格，例如一張古典扶手椅，就足以讓一間現代風格的空間帶來暖意。而設計師也開始優先考量關於低污染、永續性的材質使用和靈感來源，比方說二手改造家具，將古舊破損的物品帶來新生，重新作成可再利用的物件，減少碳足跡的同時，也為這個家帶來溫馨和故事感。
趨勢三 Biophilic Design 親近自然的設計
「Biophilic」幾年前已逐漸成為主流設計的關鍵字，意指在室內空間中納入大量自然元素，改善居住環境的生態，同時也改變居住者的身心靈狀態。植物成為親生物性的代表，將綠色植栽融入家居空間，讓空間擁有更好的採光和通風，可以讓整體空間更有質感，同時也提升幸福感。有些人選擇在屋頂或陽台種植香草、蔬菜和小盆栽，藉由精心打造的露台空間，讓家中有了一絲愜意又休閒的小空間。
趨勢四 以戶外、旅行和自然為靈感
疫情期間我們待在室內的時間比以往都久，也因此更突顯了大家想要接觸大自然的心情。於是以戶外、旅行或自然帶來的設計靈感，被更多的應用在空間之中。更多人希望家中露台成為一個放鬆的社交空間，戶外家具變得更顯精緻。想要旅行的心情也蠢蠢欲動，於是旅行所帶來的異國風情，像是帳篷、亞麻編織坐墊或藤製小邊桌也會出現在空間之中，讓大家重溫生活中某些片刻所帶來的寧靜和療癒感。
趨勢五 流動感的圓弧曲線
相較於硬朗的直線，帶有溫柔感的曲線造型在這幾年可說是大勢所趨。無論是曲線所帶來的寬大圓角應用在沙發、鏡面或是桌椅家具，或建築空間的拱形弧面設計所帶來的拱門、圓窗，家居空間中都有更多圓潤線條所帶來的有機造型，讓空間多了更多優雅大器的弧形邊角。人們對於曲線感受到一種安全感，曲型所帶來的輕鬆、流動，和更加柔軟舒適的氛圍，讓空間多了更多雕塑感與趣味性。
除了上述提到的幾種風格趨勢，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱也說：「室內設計的風格呈現，更多人也開始關注新銳藝術家的收藏，藝術家提供的多元視角，讓藝術品往往反映藏家的多樣性，成為空間的趨勢之一。」
除此之外，充滿活力的繽紛色彩和大量圖騰也開始強勢回歸，鮮豔的色彩和大膽圖案的壁紙大量運用，讓極簡主義逐漸褪去，搶眼的紋理、圖案和色彩，讓空間彷彿成為藝術創作，讓空間呈現出華麗的包覆感。