Netflix快篩迷因圖引爆負評　消失2天發聲明：深自檢討

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Netflix稱，未來 Netflix Taiwan會以更審慎的流程進行審核工作，並加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任，同時，也由衷感謝所有的批評與建議，並將會持續精進調整，以提供更好的服務給所有消費者。（編輯：林莞茜）
以下是Netflix貼文全文：
【針對 Netflix Taiwan 社群粉絲專頁貼文爭議事件之聲明】
Netflix Taiwan 感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對 2022 年 5 月 21 日社群粉絲專頁發佈的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發佈了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan 深自檢討。
未來 Netflix Taiwan 會以更審慎的流程進行審核工作，並加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任。
Netflix Taiwan 由衷感謝所有的批評與建議，我們將會持續精進調整，以提供更好的服務給所有消費者，以及關注我們的大家。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。