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Netflix快篩迷因圖引爆負評　消失2天發聲明：深自檢討

▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
▲Netflix迷因圖暗指「買不到快篩」　網氣炸出征灌爆臉書。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）

編輯中心／綜合報導

2022-05-23 09:22:392022-05-23 09:34:31

影音串流業者Netflix，21日為宣傳新劇《還有明天》，將片段畫面搭上「永遠買不到快篩的我」做成梗圖，引來網友不滿，群起出征灌爆貼文要求道歉，雖Netflix緊急刪文，卻仍擋不住眾多網友的怒火，對此，Netflix今（23）日，在臉書上發表聲明，表示感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，強調「Netflix Taiwan深自檢討」。

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Netflix在貼文中表示，有關21日在社群粉絲專頁發佈的貼文，因未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發佈了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。

Netflix稱，未來 Netflix Taiwan會以更審慎的流程進行審核工作並加強對社會時事動態的瞭解核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任，同時，也由衷感謝所有的批評與建議，並將會持續精進調整，以提供更好的服務給所有消費者。（編輯：林莞茜）

▲Netflix 23日上午，為快篩迷音圖風波發聲明致歉。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）
▲Netflix 23日上午，為快篩迷因圖風波發聲明致歉。（圖／翻攝自Netflix臉書專頁）

以下是Netflix貼文全文：

【針對 Netflix Taiwan 社群粉絲專頁貼文爭議事件之聲明】

Netflix Taiwan 感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對 2022 年 5 月 21 日社群粉絲專頁發佈的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發佈了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan 深自檢討。

未來 Netflix Taiwan 會以更審慎的流程進行審核工作，並加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任。

Netflix Taiwan 由衷感謝所有的批評與建議，我們將會持續精進調整，以提供更好的服務給所有消費者，以及關注我們的大家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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