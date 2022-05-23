運動巷仔內／檢查投手使用外部物質　聯盟可參考大聯盟

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棒球規則6.02(C)明確規範投手禁止行為，包括不得以嘴接觸球，以唾液附於球、手或手套上，用手套、身體或衣物磨擦球，將異物附著於球，以任何方式污損球的表現面，在身上藏有任何外來物質。
不過既然現在棒球已經發展至此，每位投手都要想辦法利用提高轉速方式解決打者，只要聯盟沒有相關罰則或是擁有權利檢查投手裝備，相關情事可能會越來越多。
這一關鍵還是要跟球員工會、各球隊召開教練會議，達成共識有關，首先球員工會要跟球員說明，避免球員有不良的情緒反應，中職各隊總教練及教練，要試著說服各隊投手配合檢查，遭人懷疑的想法跟做法的確不好受，但若聯盟要改善此一情事，跟國際接軌，或許可參考美國大聯盟做法。
大聯盟強制規定，先發投手必須要接受檢查，這些檢查將包括投手手套、指尖以及身上其他裝備，但檢查要避免時間拖長比賽，有可能會在2局交替之間，此外，當裁判檢查到球有異常黏性物質或是相關外部物質，可主動暫停比賽，在任何時間檢查。
而裁判擁有唯一主導權，就算使用重播輔助判決也無法改變，被驅逐出場選手要被禁以10場禁賽處分，另外不只捕手、其他位置球員也包括在內，由於投手要對自己的投球行為負責，因此不只投手，其他球員幫助投手的球員也會被趕出場。
捕手也要進行檢查，拒絕配合裁判檢查的球員將被視為違反規則，導致被驅逐出局並暫停比賽。