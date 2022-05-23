總統太忙！雙北發難被拋下 石崇良緩頰：我們聯繫很頻繁
昨（22）日新北市長侯友宜酸「總統可能太忙了，疫情二年多只來過一通電話」，台北市也批中央「暗崁」重要防疫資訊。對此，今（23）日衛福部次長石崇良表示，侯友宜跟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都經常有一些電話聯繫，至於北市未接到總統蔡英文電話則無這方面訊息。
侯友宜昨在臉書發文指出，「我想，總統可能太忙了，疫情兩年多了，只來過唯一一通電話」，台北市發言人陳智菡也在臉書發文提到，沒有聽過柯提起蔡有致電關心北部疫情，但四月份疫情再起時，總統官邸防疫會議卻未邀集雙北市長，「打不打電話不是重點，北市也不需要特別的關心或差別待遇，公平、一致即可，如果蔡總統真的視民如子，就不會把如此重要防疫資訊『暗崁』，草菅人命。」
對此，今石崇良接受媒體聯訪時回應，侯友宜跟陳時中都經常有一些電話聯繫，作業組也跟新北衛生局長經常有電話聯繫，今早還有與新北衛生局長連繫過，「所以我們聯繫是很頻繁的」，至於台北市稱未接到總統致電，石則回應「總統之間的聯繫可能就不是我們可以理解，我們比較沒有這方面的訊息」。
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