嗆台中衛生局收紅包！「打龜號」廖老大直播道歉了：拍謝
賽車界名人「打龜號」廖老大(廖志賢)，21日晚間，於臉書直播痛批台中市衛生局，表示營業的手搖飲料店，遭台中市衛生局「選擇性辦案」，更嗆說「是沒有給紅包嗎？」，引發網友爭議，事後，台中市政府發布新聞稿澄清，並說明受理檢舉的處理流程，衛生局長曾梓展更親上火線說明。隨後廖老大將直播影片下架，也於22日晚間公開直播，向曾梓展表示「拍謝」，並呼籲民眾勿再打電話給衛生局，以免癱瘓防疫工作。
據了解，「廖老大」於台中南屯區開設的「阿娘喂～廖老大茶坊」，因連續3週被台中市衛生局登門查2次，讓他氣得開直播飆罵，痛批「是沒有給紅包嗎？」，認為為什麼附近的飲料店都沒事，只有他遭到選擇性辦案？並要大家肉搜台中市衛生局長曾梓展、更嗆聲將檢舉附近所有飲料店。之後衛生局長曾梓展親上火線，澄清該起食安稽查係因民眾檢舉，強調公務人員稽查有一定的SOP，接受檢舉卻不查就是瀆職，衛生局絕對沒有收紅包，若涉不法請直接向檢調檢舉，市府絕對依法究辦。
22日晚間，「廖老大」再度直播表示，已透過中間人跟衛生局連絡上，也了解係因有人檢舉，衛生單位才會獲報來稽查，並非是私人恩怨引起，不過他也提到「執法過程中是否有爭議，還待再研議」，質疑執法過程恐有暇疵等。最後他也跟衛生局長曾梓展說聲「局長拍謝」，並提到請網友不要再打電話去給衛生局，表示事情到此為止，勿癱瘓防疫工作、佔用服務確診者的電話。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。