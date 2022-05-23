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台灣未被納入印太經濟架構　江啟臣：台美關係霧化

▲美國總統拜登20至21日訪韓，並與韓國總統尹錫悅舉行會談、發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登20至21日訪韓，並與韓國總統尹錫悅舉行會談、發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-23 09:54:512022-05-23 09:58:07

美國總統拜登亞洲行於19日出發，21日離開首站南韓後，預定在下一站日本宣布「印太經濟架構」之成員國及內容，國內高度關注臺灣是否被納入。不過，美國白宮國安顧問蘇利文在搭乘空軍一號向隨團媒體進行簡報時證實，臺灣並未受邀出席啟動儀式，也未被納入印太經濟架構中。對此，立法院國防外交委員會召委江啟臣今（23）日質疑政府外交策略，批評臺美關係是深化還是虛化、霧化？

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江啟臣表示，過去有相當多的美國國會議員協助致函拜登政府，力挺我方加入意願及立場，美國國務卿布林肯4月28日在國會甚至公開表示「不排除臺灣加入」。但從近來在帛琉舉辦的海洋大會，美方「建議」我國避免使用國名、國旗等有主權象徵的符號，一再大力表達支持加入WHA卻從無具體提案，對臺軍售的暫緩或停售，就可以知道恐怕不如預期。只有外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺在立院備詢時還信心滿滿地表示，臺灣理論上會在裡面、有機會在首輪納入，但結果是臺灣被排除在外，「蔡政府是狀況外還是在暗巷吹哨？還是只顧著大內宣？」

江啟臣說，蔡政府一再對內宣傳臺美關係關堅若磐石，但看來根本不敵美國的一中政策堅若磐石。美方近來不斷強調美國政府對臺的基本政策，亦即臺灣關係法、美中三公報及六大保證下的一個中國政策，美方不希望看到片面改變現狀，不希望見到軍事侵略，但從頭到尾堅守「一中政策」。因此，談好的對臺軍購延宕或喊卡，挺台參與WHA僅止於聲明，現在印太經濟架構又被排除在外，這是所謂臺美關係史上最佳？

江啟臣表示，國安局長說美國對臺戰略是「安全上清晰、政治上模糊」，如今看來恐怕是對美國對臺政策的錯誤理解。美國政治上支持臺灣不以國家身分參與國際組織，外交主權上承認的是中華人民共和國，當對臺的各項支持遇到一中政策，也幾乎是口惠居多，簡言之，美國藉由主權清晰避免直接與中共衝突，透過軍事安全上的模糊，讓中共不敢輕易犯臺，這就是我所謂的「政治主權清晰、軍事安全模糊」，藉此換取其最大的國家利益。

江啟臣說，蔡政府刻意無視國際政治的現實，一再選擇性理解進行大內宣，對於質疑或提醒動輒指為唱衰甚至扣紅帽，到底是不願面對國際現實還是只會自吹自擂。此刻蔡政府除了表達遺憾以外，也應對美方的決定表達嚴重的關切。

江啟臣強調，我國半導體技術及產業在全球產業鏈優勢無需多言，俄烏戰事爆發、美中競合下，也未能掌握契機，政府沒有利用自身的優勢和國際情勢變化來強化臺美合作，反而讓美國對臺軍售喊停、印太經濟架構又被屏除於外，而爭取加入CPTPP或與美日的雙邊貿易協定更是看不到真進展，一再大內宣只是讓國人期待一再落空。蔡政府必須深切檢討對外戰略與政策，靈活運用臺灣優勢與國際情勢，設法找到更多創新與突破，才能突破枷鎖及限制。

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