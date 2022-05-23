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直的進橫著出？北韓隔離環境惡劣　民眾嚇忙「隱瞞症狀」

▲北韓醫療資源匱乏。圖為北韓官方釋出的，醫護到府宣傳防疫的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓醫療資源匱乏。圖為北韓官方釋出的，醫護到府宣傳防疫的照片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-23 10:30:13

北韓近日新冠肺炎疫情嚴峻，雖然北韓官媒指出，單日新增發燒病例已連續兩天保持在20萬以下，但由於缺乏有效的檢驗技術以及藥物，據傳北韓已經有超過10%的國民疑似染疫。而在北韓境內的隔離設施環境惡劣，一但被關進去就「無法活著出來」，讓民眾擔憂自己被「活活關死」，想盡辦法隱瞞自己疑似確診的症狀。

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《朝中社》23日援引喔家僅及房億斯另部通報數句稱，從21日18時至22日18時，北韓境內新增16萬7650人出現發燒症狀，另有1人喪命。報導指出，截至22日晚間，4月底至今通報的281萬個病例中，已有超過233萬人康復。官方死亡總數為68人。

北韓至今仍未對外國願提供協助一事做出回應，還稱國內疫情出現「有利的轉機」。但北韓的篩檢設備明顯匱乏，迄今尚未證實有多少人的檢驗呈陽性反應。專家指出，北韓衛生當局改以具發燒症狀人數來通報，想要評估北韓這波疫情規模相形困難。

但北韓不僅缺乏醫療資源，連隔離設施都不夠完善。根據《每日北韓》報導指出，有消息人士表示，自從4月底開始，北韓出現發燒、咳嗽以及腹瀉等疑似新冠肺炎症狀的患者急速增加，平壤當局也立即將患者集中送往隔離設施，目前北韓政府除了在平壤的樂章區和恩井區設置臨時隔離所外，同時也在許多城鎮設置隔離所。

但由於北韓主要是透過發燒狀態來進行檢測，與其他國家使用PCR檢測的方式不同，因此外界推測其中可能有不少人根本沒感染新冠肺炎。

但是只要有疑似感染新冠肺炎的發燒症狀，就會直接被送既隔離設施當中。該名消息人士表示，當地的隔離設施環境十分惡劣，甚至無法提供足夠的食物，不少民眾進入隔離設施後，至今回不了家。許多民眾擔憂自己「活著進去，死著出來」，因此就算自己出現發燒狀況也是極力隱瞞，不敢向有關單位通報。

目前北韓平壤當地部分區域已經開始採用PCR檢測的方式，來確認民眾是否有確診新冠肺炎。也有部分地區開始採用快篩來進行檢測。北韓官媒指出，當局已在全國各地分發食品、藥物，並部署軍醫來協助分發藥品並進行檢測。製藥廠「正加速生產」，但未說明正在生產的是哪些藥物。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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