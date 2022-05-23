虎航冬季航班25日開賣！全航線限時特價798元

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台灣虎航表示，本次推出單程未稅798元的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本周三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅的「想念旅遊價」，和虎迷們一起期待，能儘速回到想飛就飛的日子。
另外，台灣虎航為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，提供彈性多元化的選擇，特別推出日韓A、B、C三種限量套票，A套票為日本不限航點來回機票10組，每套售價52,888元，限量50套。B套票為日韓不限航點來回機票20組，每套售價108,888元，限量10套。C套票為日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套。
A、B、C各套票費用僅含機票價格本身，不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自7月1日至2023年12月20日，且限訂購人本人兌換使用，購買套票不僅可免去擔心疫後的票價波動，省去每次的搶票時間，還能視個人需求選擇不同點進出，彈性規劃旅遊行程；尤其C套票更是強力推薦給日本旅遊重度成癮者，只要套票在手，全年不限次數，想出發就出發。
虎航表示，日本和韓國向來為國人喜愛的旅遊目的地，也是國人表態疫後最想前往的地區之一，日本政府預計在今年5月下旬開放部分國家小型旅行團入境作為旅遊測試之外，更研議欲將入境人數上限從原本的每天1萬人提高為2萬人。至於韓國，部分機場也自今年5、6月起開放部分國家實施外國人免簽入境等措施，各種消息都反應出各國邊境正逐步開放，恢復往日想飛就飛的日子已指日可待。