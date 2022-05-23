COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

虎航冬季航班25日開賣！全航線限時特價798元

▲台灣虎航宣布將於25日上午10點開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起的優惠價。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣虎航宣布將於25日上午10點開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起的優惠價。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-23 10:37:25

各國陸續傳出鬆綁防疫管制措施的消息，我國也有望在今（2022）年下半年開放邊境，看好疫後旅遊市場，台灣虎航宣布將於25日上午10點開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起的優惠價，同時，推出限量日韓套票，讓飛行常客能省去每次出國花費的搶票時間，只要航班有空位，即可動輕鬆訂票，立即規劃下一趟假期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次開賣航線包括，桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時優惠搶購自25日上午10點至26日上午9點59分止，全航線單程未稅798元起，需同時購買去回程機票，優惠機票數量有限，欲購從速。

台灣虎航表示，本次推出單程未稅798元的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本周三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅的「想念旅遊價」，和虎迷們一起期待，能儘速回到想飛就飛的日子。

另外，台灣虎航為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，提供彈性多元化的選擇，特別推出日韓A、B、C三種限量套票，A套票為日本不限航點來回機票10組，每套售價52,888元，限量50套。B套票為日韓不限航點來回機票20組，每套售價108,888元，限量10套。C套票為日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套。 

A、B、C各套票費用僅含機票價格本身，不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自7月1日至2023年12月20日，且限訂購人本人兌換使用，購買套票不僅可免去擔心疫後的票價波動，省去每次的搶票時間，還能視個人需求選擇不同點進出，彈性規劃旅遊行程；尤其C套票更是強力推薦給日本旅遊重度成癮者，只要套票在手，全年不限次數，想出發就出發。
虎航表示，日本和韓國向來為國人喜愛的旅遊目的地，也是國人表態疫後最想前往的地區之一，日本政府預計在今年5月下旬開放部分國家小型旅行團入境作為旅遊測試之外，更研議欲將入境人數上限從原本的每天1萬人提高為2萬人。至於韓國，部分機場也自今年5、6月起開放部分國家實施外國人免簽入境等措施，各種消息都反應出各國邊境正逐步開放，恢復往日想飛就飛的日子已指日可待。

輕症用藥才理賠？金管會黃天牧：從未拍板

經濟部推餐飲業補助紓困　王美花：上周已逾6千件申請

快找找！今年1-2月期統一發票千萬大獎　還有3人未領獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀