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廖老大直播道歉　中市府棄前嫌：盼為台中一起攜手打拚

▲台中市政府新聞局長鄭照新回應廖老大的道歉，歡迎合法、認真的商家為台中一起攜手打拚。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
▲台中市政府新聞局長鄭照新回應廖老大的道歉，歡迎合法、認真的商家為台中一起攜手打拚。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-23 10:42:58

以「打龜號」累積高聲量的賽車界名人廖老大，前晚於臉書直播，飆罵台中市衛生局3週2度上門稽查他的手搖飲料店，「選擇性辦案」、「是沒有給紅包嗎？」還要大家打電話到衛生局、肉搜局長曾梓展。由於正值防疫期間，引爆網友怒火，廖老大昨天下架影片，晚間再度直播，對衛生局長曾梓展說聲「歹勢」。

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台中市政府新聞局長鄭照新回應：「對於具有社會聲量和影響力的店主，在昨晚直播向衛生局及局長表示歉意，並呼籲粉絲不要打電話給衛生局造成困擾一事，台中市政府深感欣慰。」他強調市府對所有店家一視同仁，希望大家都能遵守規範，「市府歡迎每一位願意遵守規範、認真經營的店家，為台中一起攜手打拚，帶來商機。」

曾梓展表示，他接受廖老大這一聲「歹勢」，強調公務人員一定要維持執法的尊嚴！也呼籲廖老大粉絲們不要打電話來，讓衛生局能專心做好防疫工作。

廖老大飆罵台中市衛生局事件發酵，昨有多位網友PO出廖老大在公共場所不愛戴口罩的畫面，諷刺他「真的沒在怕的」。「廖老大」昨晚再度直播，指已透過中間人跟衛生局連絡上，也了解係因有人檢舉，衛生單位才會獲報來稽查。但他也提到「執法過程中是否有爭議，還待再研議」。最後他向衛生局長曾梓展說聲「局長拍謝」，表示事情到此為止，請網友不要再打到衛生局癱瘓防疫工作、佔用服務確診者的電話。

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