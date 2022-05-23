鋼琴女神「胸貼遮兩點」！火辣本尊起底 下身失蹤片瘋傳
高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，頻道已經有超過320萬人訂閱，在海內外都享有超高人氣。而近日，突然殺出另一位女子穿著火辣也正在彈著鋼琴，與Pan Piano的風格相差不遠，但讓人震驚的是，該名女子穿著的風格更加前衛且大膽，常常僅用胸貼遮著兩點，穿著薄紗就上場，掀起網友熱烈討論，也神出本尊。
一名網友在「Dcard」貼文指出「學音樂的女孩都蠻有氣質的」只見貼出的影片，一名正妹正彈著鋼琴，一身黑色的比基尼加上黑色薄紗，姣好的身材曲線一覽無遺，搭配優美的鋼琴聲，正彈著Celine Dion的「My Heart Will Go On」讓人看得如癡如醉。
貼文一出，網友紛紛回應「這影片浪費我兩小時欸」、「這個Size太扯了吧」、「這輩子聽過最好聽的歌」、「求本尊啊，想要朝聖」、「有人知道她的頻道嗎？」、「我是女生，連我都覺得身材超好」、「無聊死了，浪費我2個小時」、「追很久了，看得到臉的真的讚」、「鐵達尼號會沉船不是沒有原因的.....哭了」。
不過，也有網友立刻神出本尊，發現是一名叫「이지Leezy」的韓國女子，其整個頻道也都是穿著火辣服飾彈奏鋼琴的影片，甚至有多個影片都只靠「胸貼」來遮著兩點，且下半身都運用巧妙的運鏡角度，讓整體看起來像是沒穿一樣，擁有超過95萬訂閱的她，每次一發出影片就時常掀起熱烈討論，也被網友譽為「韓國版Pan Piano」。（編輯：張嘉哲）