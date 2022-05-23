午後南投以南有大雷雨！今晚至週五鋒面壓境 防大雨釀災
今（23）日白天短暫的好天氣空擋要好好把握了！中央氣象局指出，目前鋒面系統逐漸在中國華南一帶建立，預計今晚就會接近台灣，北部及東半部地區會慢慢轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲，午後南投以南山區及南部平地可能有局部短暫雷陣雨，要小心有局部較大雨勢發生機率。而這波鋒面預計將從今晚起一直影響到週五（5/27），全台各地天氣都不穩定，並且不排除有短延時強降雨出現，民眾不只外出記得攜帶雨具備用，並要隨時留意最新天氣預報資訊，慎防大雨釀災。
氣象局預報中心課長林秉煜指出，今晚鋒面南下之後，預計鋒面系統會在台灣上空滯留到週五，各地天氣都不穩定，尤其鋒面帶上很可能會發展出中尺度對流系統，容易在極短時間內帶來劇烈降雨，主要影響範圍在西半部及東北部地區，可能有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，請民眾務必留意。
林秉煜說，週六（5/28）之後鋒面逐漸北移到台灣北部海面，這個週末各地降雨情況會稍微趨緩一些，不過台灣附近風向轉為偏西南風，迎風面的中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，但雨勢會比鋒面滯留期間小一些。
至於氣溫方面，未來一週雖然有降雨，但各地降溫並不明顯，低溫大約在攝氏20到24度左右，高溫約攝氏26到30度，感受上算是舒適，但不下雨的時候稍微悶熱一些。