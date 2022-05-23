網購粽子暴增3倍！「南北粽王」拉鋸戰 它10天賣1500顆
疫情之下讓宅過節需求大增，根據momo購物網統計，粽子買氣較去年同期成長突破300%，醬料也有雙位數的成長。同時每年端午都會戰南北，南部粽因為「澎派感」是勝出，其中「鹹蛋黃」更是靈魂角色！北部粽粒粒分明的口感也有一票死忠擁護者。momo購物網為了加熱買氣，即日起粽子、醬料5折起，再加碼滿額送行動冰箱、10% momo幣。
端午吃粽戰南北！多數支持南部粽的網友指出「澎派感」是南部粽勝出的主因，其中又以「標配鹹蛋黃」為其可口誘人的重要靈魂角色。而北部粽支持者則鍾愛其粒粒分明的口感，先爆香拌炒後包入粽葉蒸熟的作法，讓北部粽保有濃濃的餡料香，網友力讚「鹹香入味」、「香氣足」。
momo南北粽各有擁護者，且受疫情影響今年買氣旺！像是近一個月狂銷破2,5000顆的「南門市場立家」，其南部粽包裹梅花肉、香菇、鹹蛋黃、花生、蝦米、醬油等豐富配料，端午還沒到就出現買氣。北部粽銷量王則是「呷七碗」招牌北粽，短短10天即熱銷突破1,500顆。
另外，醬料是提升美味的關鍵，網友最愛依舊是傳統口味，「沒愛之味甜辣醬就不想吃了」、「配上醬油膏+花生粉，人間美味啊」、「我都只沾東成醬油」。
momo《端午放粽購》5折起活動持續動員中，不只各式粽子、醬料5折起，凡於6/3前購買指定商品並單日單筆消費滿666，即可登記抽40公升行動冰箱；滿$1,388登記送10% momo幣。