走鐘獎女神被要求脫光！撫摸美胸太情色　翻臉暴怒片流出

在IG上擁有68萬粉絲追蹤的網紅奎丁，由直播主轉型成YouTube，直率個性和火辣身材有極高辨識度，去年揭發小玉用換臉技術販售成人影片一戰成名，知名度瞬間飆高，以「走鐘獎女神」之姿在頒獎典禮的優雅一跌，也讓人印象深刻，事後她驚曝過程都是刻意安排的整人橋斷，讓粉絲相當傻眼，沒想到如此聰明的她，最近也被惡整了！





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▲奎丁提醒女生拍照一定要小心。（圖／翻攝奎丁IG）

▲奎丁個性活潑，屬於有話直說的類型。（圖／翻攝奎丁IG）

▲奎丁去年揭穿小玉換臉賣謎片，知名度飆高。（圖／翻攝奎丁IG）

▲奎丁在網紅界有女神封號。（圖／翻攝奎丁IG）

奎丁昨（22）日更新影片曝光被整全紀錄，她應邀服裝品牌拍攝宣傳照，過程卻十分詭異，被廠商行銷人員要求幻想自己是鳥類在天空中飛翔，或是沙漠裡的蠍子，擺出模仿動物的姿勢，她乖乖一一照做，對方卻得寸進尺，要求僅穿著低胸深V小可愛的她，將手沿著頸部深入撫摸到美胸裡，還要大方敞開M字雙腿，強調服裝舒適感，畫面極度情色。





她拍了幾張之後，感覺有點不對勁，礙於合作的是熟悉的攝影師，不敢當面動怒，趕緊拉同事私下討論，為何沒有事先確認拍攝尺度，並要求刪掉照片，憤怒表示「誰吃東西很好吃，會把手伸進胸部裡面去，我拍照拍了10幾年，看不懂耶，這是拍情趣內衣嗎？」卻被廠商說成果照不錯，建議她先看過，直到奎丁走到鏡頭前，對方突然秀出「你被整了」的牌子，讓她情緒瞬間從憤怒變得無言。





雖然只是虛驚一場，奎丁事後也在影片裡補充，女生真的要小心，自己入行後拍照拍了很多年，常常會被要求拍攝大尺度照片，被攝影師以話術欺騙「要把上衣脫光，歐美時尚都是這樣拍的」，她很怕會有人遇到此類的事，建議女生拍照最好找人陪同，才不會被PUA，留下不好的影像在別人手裡。



