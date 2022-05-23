蔡英文到新北投票 洪孟楷：等市長人選出爐才會關心疫情
新北市長侯友宜多次呼籲總統蔡英文到疫情嚴重的雙北第一線去看看，就能了解民眾的需求與痛苦，蔡英文22日終於前往新北，但是前往民進黨的黨職選舉。對此，國民黨立委洪孟楷今（23）日表示，在地鄉親心知肚明，「等民進黨新北市長候選人出爐，總統就會關心新北市了」。
新北疫情持續延燒，每天確診數全國最多，洪孟楷表示，近日蔡英文前往新竹市、桃園市關心疫情，卻跳過新北，昨天難得來新北為的卻是民進黨黨職選舉投票。洪孟楷說，他在地方行程中，不少鄉親要他轉達新北市長侯友宜，「不用再拜託蔡英文前來關心了，等民進黨新北市長候選人出來後，大官們就會來了」，他質疑，在蔡英文及中央官員心裡，防疫真的比不上選舉嗎。
針對總統府發言人稱蔡英文打電話「協調醫師」，洪孟楷指出，醫師救是天職，不分人種、性別、黨派；過去兩年多護理人員都是自發的主動補位，何需協調才要投入？蔡可以說打電話加油打氣，但不需要硬講成「協調」。既然身為總統，每位國人都是總統該關心的對像，防疫不能區分縣市，疫情嚴峻的就該優先關心，後續包含確診及投藥的準備，關乎到全國的醫療物資調配，這些才真正需要政府關注，別再放生新北。