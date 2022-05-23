獨／《原子少年》小孩渴望姊弟戀　最想追「反差萌」女孩

我是廣告 請繼續往下閱讀
被問到理想型，小孩害羞地說：「其實我喜歡姊姊。」強調外表可愛、個性成熟的「反差萌」最吸引他，不過認為年齡仍會造成距離，所以最多只能接受大2歲的姊姊，而自嘲幼稚之餘，也透露喜歡被照顧的感覺：「渴望那種我心累的時候可以靠著她，她疲倦時也能有我這個依靠，我想互相依偎。」
小孩從小學畢業就開始接觸跳舞，至今已有7、8年的時間，高中也是就讀藝術學校，後來在好友林佳辰的邀請下，就報名參加《原子少年》，也意外發現練習生的做的事情，正好就是自己的興趣：「沒料到我會走上這條路，現在就是努力拚吧，畢竟我小時候的偶像是GD（G-Dragon）。」
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48
原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/1061d56f05325c934343e695d6b94723501a9595