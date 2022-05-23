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獨／《原子少年》小孩渴望姊弟戀　最想追「反差萌」女孩

▲《原子少年》小孩渴望談姊弟戀。（圖／記者陳明安攝）
▲《原子少年》小孩渴望談姊弟戀。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-05-23 11:32:59

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》昨（22）日晚最後一集上架，其中由天王星、地球組成的「天地聯盟」，精采合作驚艷不少粉絲，而本身就有一定人氣的選手小孩，這次又再大展舞台魅力。日前小孩和同團員的蔡承祐、「地球」的林佳辰，接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問時大談感情觀，坦言目前想嘗試姐弟戀，直呼：「我想互相依偎！」大方表示想被姊姊照顧。

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▲蔡承祐（左起）、小孩和林佳辰接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡承祐（左起）、小孩和林佳辰接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者陳明安攝）
小孩在14歲、國二那年遇到初戀，女孩是一起跳舞的好朋友，朝夕相處下漸漸就日久生情，雖然沒有確認關係，但都非常了解彼此在對方心中的地位：「我們連暱稱都改了，也會跟大家介紹身分，自然而然就成為男女朋友。」小孩自認第一段戀情還不太懂事，時常透過「吃醋」來表達對另一半的依賴：「以前會不喜歡她和其他男生接觸，加上我個性比較直接，只要一生氣就會滿可怕。」而現在的小孩經過初戀的洗禮後，已學會用撒嬌來取代忿忿不平的情緒。

▲小孩國二那年遇到初戀。（圖／記者陳明安攝）
▲小孩國二那年遇到初戀。（圖／記者陳明安攝）
被問到理想型，小孩害羞地說：「其實我喜歡姊姊。」強調外表可愛、個性成熟的「反差萌」最吸引他，不過認為年齡仍會造成距離，所以最多只能接受大2歲的姊姊，而自嘲幼稚之餘，也透露喜歡被照顧的感覺：「渴望那種我心累的時候可以靠著她，她疲倦時也能有我這個依靠，我想互相依偎。」

▲小孩喜歡有「反差萌」的女生。（圖／記者陳明安攝）
▲小孩喜歡有「反差萌」的女生。（圖／記者陳明安攝）
小孩從小學畢業就開始接觸跳舞，至今已有7、8年的時間，高中也是就讀藝術學校，後來在好友林佳辰的邀請下，就報名參加《原子少年》，也意外發現練習生的做的事情，正好就是自己的興趣：「沒料到我會走上這條路，現在就是努力拚吧，畢竟我小時候的偶像是GD（G-Dragon）。」

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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