股東會前線／最期待中鋼紀念品　「史上最貴」是宏達電

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但部分公司則強調實用性，贈送米、麵條組、清潔品、衛生紙、運動腰包、料理剪刀等。像是華新麗華就送日式瓷碗二入，東洋送社福團體玫瑰岩鹽、中石化送不鏽鋼智能保溫瓶、聯電持續走可愛風，送角落小夥伴帆布包、頎邦送保溫保冷提袋、友達送真空包裝白米600公克。
至於有些股東會贈品則跟本業有關，像是化工大廠國喬送香皂禮盒、東鹼送清潔劑、中化有綠的抗菌組合、泰山送燕麥奶花生（3入）一組、南紡送KOLLOS洸動能護芯襪、葡萄王送葡萄王晚安益生菌膠囊（20粒/瓶）、南僑送水晶肥皂液體櫻花百合單入禮盒裝、正隆送春風抽取式衛生紙一串、阿瘦送500元現金抵用券、味王送惦惦吃拌麵1袋、愛之味送水煮鮪魚3罐、東元送摩斯或樂雅樂餐飲兌換券。
送小股東跟本業有關的股東會紀念品，不僅展現對自家產品的信心外，成本不高、兼具實用性，更可以為產品宣傳一波，可謂一舉數得。不過，要說到最受小股東們期待的就屬中鋼紀念品了，因為幾乎每年都不一樣，贈品多元外，材質品質也深受大家肯定。像是今年為鈦製的戶外型環保餐具，雖一度引發「抄襲」風波，但仍十分受歡迎。過去送過的黑熊傘更引發收藏熱潮，原本只訂了55萬把雨傘，後來又緊急追加2萬把，總計發出57萬把黑熊傘。
另外，宏達電HTC今年股東會送隨身保溫杯袋組，去年與前年則分別是休閒摺疊椅與多功能後背包。其實大家不曉得，宏達電曾是前股王，但2013年股東會，因當時宏達電股價跌到250元以下，與最高價1300元差很大，因此在小股東要求下，董事長王雪紅自掏腰包送出席股東每人一支當時價值2萬元的HTC One手機，成為「史上之最」。