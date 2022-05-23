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NBA／柯瑞31分大爆發！「死亡五小」勇士擊敗獨行俠聽牌

▲勇士Stephen Curry三分外線命中。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士Stephen Curry三分外線命中。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-23 11:39:122022-05-23 11:49:02

NBA季後賽西區決賽第三場，今天在獨行俠主場舉行，勇士隊再度由「咖哩大神」Stephen Curry（柯瑞）領軍，他全場攻下31分、11助攻，加上Andrew Wiggins27分，Poole10分，Kevon Looney 9分12籃板、Draymond Green 10分5籃板、5助攻，「死亡五小」再度發威，最終勇士以109:100贏球，在西區決賽取得3連勝聽牌。

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獨行俠主將Luka Doncic （東契奇）全場40分，11籃板，可惜仍無力挽救獨行俠逆轉勝，勇士隊上半場打完以48:47領先。

勇士隊這場讓前鋒Andrew Wiggins回到先發陣容，而他也組成勇士「新死亡五小」的超級陣容。只見上半場結束前，Stephen Curry組織一波完整進攻，然後到他拿手的底角出手，並且提前轉身，球應聲入網。

下半場獨行俠依舊被勇士牽著走，Dinwiddie兩顆三分外線，也製造犯規，單節勇士以78:68領先10分進入決勝節。

Stephen Curry還在第三節結束前投出大號三分球，獨行俠第四節雖然由Spencer Dinwiddie、Luka Doncic連續三分追分，一度曾追到5分差，但最終仍回天乏術。


 

獨行俠Jalen Brunson 20分，另一板凳大將Spencer Dinwiddie，可惜仍無法幫助球隊逆轉贏球。

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