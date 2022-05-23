華視接連出包監督不了　民眾黨質疑NCC存在必要性

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高虹安表示，行政院日前將3名新NCC委員提名名單送交立院審查，但被提名新任委員不是媒體產業或傳播從業人員，回顧近期NCC監督不同媒體有不同標準，間隔10年發給執照的電視台卻屢屢違反公司治理原則等，讓NCC公正性與公平性受到質疑。
針對華視接連出錯，高虹安指出，立院質詢時向NCC主委提出質訊，NCC主委陳耀祥僅表示確有不當之處，卻未能展現監督的決心，導致華視的字幕到現在還在錯誤進行式，顯示NCC至今沒有落實一致的裁罰基準，換句話說，實際上NCC是不合格的獨立機關。
元智大學周韻采教授指出，數位發展部成立在即，被提名的3位新委員是不是都清楚自己任內會面臨的變動，清不清楚自己與數位發展部未來的工作分工。政府提出這樣的委員名單，有沒有符合自己對於數發部還有NCC的分工規劃，還是單純地一個一個蘿蔔一個坑，想辦法填滿就可以交差？
台藝大教授賴祥蔚對NCC新任委員提出五大疑問，包括落實憲法保障言論自由、黨政軍退出媒體、促進通訊傳播健全、媒體專業自主，以及確保通訊傳播市場公平競爭，質疑NCC與新委員是否真的做好準備，能夠回答上述5個問題，讓要投票的委員充分理解。
文化大學教授莊伯仲指出，現在幫NCC說話，就像幫罪大惡極的死刑犯說話一樣需要很大勇氣，根據台灣民意基金會民調的調查指出，NCC的獨立性一直受到質疑，只比促轉會好一點，多數民眾認為NCC不夠獨立，主因包括府院黨沒把NCC當獨立機構、現任主委陳耀祥偶有突兀言行、NCC會雙標，從處理中天、鏡電視與華視爭議就可以看出，以及NCC裁罰案件常遭法院打臉等。