小米與徠卡相機宣布戰略合作 首款影像旗艦機7月登場
手機和經典相機品牌合作，強強聯手提升了手機的拍照效果已經越來愈普遍。最早由華為和徠卡打出知名度，近日則有OPPO Find X5 Pro和哈蘇合作，vivo也與蔡司攜手推出多款手機。今(23)日小米則發布重磅訊息，宣布小米與徠卡相機正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機，將於今年7月正式問世。
小米集團創建於2010年，目前是全球第三大智慧型手機製造商。成立12年來，智慧型手機等產品行銷全球100多個國家和地區。在影像領域中，小米憑藉在鏡頭光學、晶片、演算法等領域的長期技術累積和對行動攝影的深刻理解，提供了包括人像、夜景、抓拍等眾多超凡的攝影體驗。小米攜手百年德國經典工藝徠卡，以「紅點」品牌而聞名的徠卡相機成為德國頂級工程學的代表，並繼續吸引著那些渴望拍出「徠卡影像質感」的消費者。
針對這次的合作上，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍表示：「小米與徠卡認同彼此，此次合作將為小米的影像戰略提供強大的助力。在合作中，從光學設計到調教審美取向，雙方的創新技術、產品哲學與影像理念，經歷了空前的深度碰撞與融合。」雙方也向外界表明，此次的合作是深度空前的全方位影像戰略合作。