快篩陽就確診將上路　蘇貞昌要求指揮中心完整演練

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指揮中心表示，6歲至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，截至21日已接種約23.07萬人次，5歲至11歲Pfizer-BNT疫苗接種以及12歲至17歲青少年第三劑疫苗接種作業，已在16日函送教育部及地方政府衛生局進行意願調查中，預計於5月25日後陸續施打。
指揮中心指出，目前家用快篩試劑的國內徵用及國外採購共計約3億5千萬劑，截至19日已到貨量約有1億107萬劑，有關地方政府公衛體系需求部分，已撥發7次共計1037餘萬劑免費提供地方政府公費需求，本周將再撥發近405萬劑。
至於各縣市快篩試劑的安全儲備量，指揮中心說，以各縣市人口總數15%計算，也會提供約350萬劑作為地方安全儲備量。而實名制部分每日剩餘份數最多為總進貨量5.4%，超商銷售還剩137萬劑，將持續滾動調整每日配送量。
蘇貞昌說，近期國內疫情仍屬高峰或高原期，有關快篩劑的銷售及實名制配送量，請指揮中心持續盤整民眾需求，視未來到貨量及庫存量調整各熱點的配送；也請揮中心就疫情趨勢整備足夠的抗病毒藥物。
蘇貞昌表示，目前中央協助設置的大型篩檢站，都提供充足的量能和方便的看診與給藥服務。至於指揮中心針對民眾於快篩陽性經醫事人員診斷後得認定為確診的規劃，請指揮中心進行細節討論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。