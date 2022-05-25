T1／團隊戰力傲視聯盟　海神擁「魔鬼主場」挑戰隊史首冠

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攤開海神的先發陣容，幾乎五人都是聯盟各個位置的一時之選，中鋒由場均23.3分13.8籃板1.9阻攻的庫薩斯坐鎮，沒有太多人能輕易挑戰；控衛的位置上則是以10.3次助攻榮膺助攻王的布銳克曼擔任，兩人很具有威脅的擋拆進攻，也是許多防守者的夢魘。
而鋒線陣容上，海神更是擁有聯盟中最完整的戰力，擁有CBA資歷的胡瓏貿，防守端強硬，進攻端場均也可攻下14.3分，是球隊的中流砥柱；射手于煥亞場均能命中3顆三分球，得到12.1分，也能持球進攻；而陳懷安、遴任鴻、吳怡斌、蘇文儒、余純安等擁有體型的本土前鋒，也都是可用之兵，讓教練團喬伊斯在輪換上擁有很大的調度空間。
本季海神在主客場的表現差距不大，場均都能淨勝對手5-6分，但有意思的是，他們在主場節奏較慢，場均限制對手只拿到91.3分，但是在客場則回合數明顯有所提升，場均得分也上升到108.5分。
海神本季本土和外籍球員的化學效應相當理想，而且輪換調度也很穩定，這讓球員，這讓球員在備戰上會比較有安定感，球隊在季賽的發揮上也比其他球隊下限更高。
海神在季後賽能否走到最後，關鍵可能還是在於他們另外3位洋將/第三類球員發揮如何。203分公司的霍爾，以4-5號為主，能夠投三分；而亞歷山大則是另一名攻勢發動機，擁有不錯的切入能力。
不過這兩名球員相較於庫薩斯和布銳克曼，比較游離於體系之外，發揮也沒有那麼穩定；再加上季末才入隊的陳內斯，目前也才只和球隊打了6場，到了強度更高的季後賽，海神肯定需要他們在攻防兩端做出更多貢獻。而他們屆時能拿出怎麼樣的表現，會是關鍵。