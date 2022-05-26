股東會前線／董監改選紀念品成話題　金控比拚最精緻實用

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而除了每年受到關注的中鋼紀念品之外，最有看頭的就是金控集團股東會贈品了，因為相較其他產業，金融業的贈品通常較為精緻，換算市價價值也比較高。像是今年永豐金以「財源滾滾，活水資源」為概念，送股東們黃金萬兩茶摳（肥皂）禮盒，內含「萬事聖筊皂」與「招財金元寶皂」，強調「茶摳」皂化後有天然活性界面與天然甘油，清潔的同時也能滋潤肌膚，同時也減少環境生態的負擔。
另外，開發金今年送彩繪花鳥碗，頗受婆媽喜愛，中信金送智能肩頸紓緩儀、華南金則送樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤，同樣非常實用。而其他較為特別的股東會贈品還有大魯閣送700元消費抵用券及7張每月玩樂買1送1券。旗下擁有頂鮮餐廳、晶宴會館的御頂則送出集團抵用券。
王品則送出三好禮包，包括200元紙本現金抵用券無低消和平假日使用限制；每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵一張，限平日使用，還有「王品瘋美食購物網」100元電子抵用券4張，消費滿千可折抵一張，號稱三款抵用券總價值3000元。
另外，今年遇上董監改選的公司，為徵求委託書順利，許多公司都會推出較吸引人的股東紀念品，像是長榮集團年初兄弟爭奪經營權，戰場延燒到長榮鋼，日前由弟弟派掌權的長榮國際指控長榮鋼在委託書徵求過程中不公，紀念品鍋寶超真空燜燒罐840ml發放有失公平。
而金寶公司派槓上前總經理、也是現任董座許勝雄的前女婿沈軾榮，沈軾榮推出自己的董事名單要跟公司派一決勝負，今年金寶股東會贈品則是戶外折疊運動水壺，優於過去2年的收納袋與抗菌皂。還有，「全台最大地主」農林今年也遇上董監改選，但今年改選相對單純，紀念品則是鍋寶多功能電子鍋三人份，優於去年送的義大利麵。