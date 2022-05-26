股東會前線／實體防疫規範　逾70家企業採視訊輔助方式

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金管會也已於今年3月初公布公開發行公司採視訊股東會應符合的條件，其中包括視訊股東會及視訊輔助股東會各有相應的議案限制，例如視訊股東會不得將董監選舉、解任或公司法、企併法規定的重大併購案列為議案，以保障股東權利。另在資產取處準則的修正上，亦應注意公發公司或子公司向關係人取處資產交易額達公發公司總資產10%以上，應提交股東會通過議案，始得為之。
金管會今年股東會同步開放視訊輔助 (混合型) 及純視訊股東會，只是「純視訊」股東會需要修改公司章程，今年還無視訊股東會，但登記視訊輔助股東會家數比去年的17家多很多。集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，除了已召開視訊輔助股東會的力積電、京城銀行及華新麗華等公司之外，今年還會有70家公司採用視訊輔助股東會，這些公司的股東屆時可至集保結算所股東會視訊會議平台進行登記就能以視訊方式參與股東會。
同時，為保護民眾健康和降低風險，讓股東行使表決權，金管會已規定全體上市櫃公司自2018年1月1日起，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，去年電子投票比率62.7%，創歷史新高，金管會今年同樣鼓勵投資人多使用電子投票行使表決權，而且為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會在今年1月18日也發布命令，將適用範圍擴大至全體興櫃公司，並自 2023年1月1日起實施。
金管會也提醒各公司召開股東會，應依集保公司配合疫情滾動調整的「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理，目前指揮中心已簡化疫調措施，今年實體股東會防疫規範跟去年相比，除了室內沒有人數限制，也不用確認股東旅遊史、接觸史，同時也取消簡訊實聯制。
此外，會計師丁英泰也提醒，今年股東會公開發行公司應注意年報應行記載事項準則就公司治理事項的修正，包括董事會多元化、獨立性之強化，會計師公費改為個別揭露金額，功能性委員會職能強化揭露等，在因應ESG議題上，亦應注意資通安全、環境及社會議題相關資訊之揭露，均需有更為明確具體之應對措施。
在特別盈餘公積的提列議題上，丁英泰建議，公開發行公司注意特別盈餘公積提列的修正，尤其是如有自當期稅後淨利提列者，應注意加計「當期稅後淨利以外項目計入當年度保留盈餘之數額」，以進一步避免公司過度分配盈餘侵蝕資本，損及股東權益，惟亦應注意章程相應之修正。
在其他公司治理實務重點部分，丁英泰提醒，投資人持續關注公司治理的最新發展，例如董事長及總經理為同一人時，全體上市公司及實收資本額超過6億元的上櫃公司應於112年底前完成獨立董事席次的增設，其他上櫃公司亦應於114年底前完成；興櫃公司應於112年度開始實施電子投票；上市櫃公司第1季、第2季、第3季財務報告採審計委員會決議再提董事會決議者，111年度公司治理評鑑可加一分，頗值得上市櫃公司把握評鑑加分的重點項目。