COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

股東會前線／長榮兄弟、金寶翁婿　董監改選爭權如八點檔

▲每年5、6月股東會，除了股東會贈品吸引眼球外，若遇上公司董監改選，爭奪經營權的戲碼，也成為大家關注焦點。圖為金仁寶集團董事長許勝雄（圖／NOWnews資料照片）
▲每年5、6月股東會，除了股東會贈品吸引眼球外，若遇上公司董監改選，爭奪經營權的戲碼，也成為大家關注焦點。圖為金仁寶集團董事長許勝雄（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-26 10:02:00

每年5、6月股東會，除了股東會贈品吸引眼球外，若遇上公司董監改選，爭奪經營權的戲碼，也成為大家關注焦點，有的發展就像八點檔那般令人瞠目結舌。像是長榮集團張氏兄弟之爭，從今年初就開戰，戰火一一蔓延到各集團事業體與子公司。金寶翁婿經營權之爭也格外令人好奇，前女婿發動媒體指控公司治理有瑕疵，企業界大老、前岳父許勝雄怒斥，要選就憑手中的股票、合法來選，不要用抹黑不道德的方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮集團兄弟攻防今年不斷上演，長榮國際今年2月25日改選，創辦人張榮發大房三子兄弟「互槓」，長子張國華為首的大哥派，對上二子張國明、三子張國政的弟弟派，而張榮發二房獨子張國煒的母親李玉美因為當時將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派拿下過半數的3董1監，讓長榮國際變天。

原董事長、哥哥派一員、同時也是張榮發左右手的老臣柯麗卿下台，長榮國際董座一職由弟弟派相挺的姊夫鄭深池（妻為張榮發之女張淑華，2015年因病過世）出任。哥哥派敗下陣來，也動作頻頻，大哥張國華頻頻接受媒體專訪，向弟弟們喊話「好好談」，不希望「外人」介入，甚至喊出弟弟們可以向他買下股權，他願意退出集團。

而之前被逐出長榮集團的張國煒，今年4月中更是拿下立榮董座重回集團，被外界喻為是「小王子的復仇」。接下來，戰場轉向6月10日將要召開股東會的長榮鋼，5月初由弟弟派掌權的長榮國際指控長榮鋼（哥哥派主政）在委託書徵求過程中不公，長榮鋼竟主張有權拒絕公司董事行使內部監察權，也不提供股東名冊，紀念品發放同樣有失公平。為此，長榮鋼一一駁斥發聲明回擊。

不僅長榮鋼成戰場，長榮航似乎也成為前哨戰，長榮航明（2023）年才會改選董監事，但今年仍要補選一席董事，因此也成為關注焦點，果然！雖弟弟派未推出候選人，不過，長榮航股東會通知書上卻赫見弟弟派張國政徵求委託書，外界認為他親自出馬徵求委託書，可能是想試試水溫、練練兵，看看自己能掌握多少股權。

而看看長榮集團兩大控股公司，除長榮國際今年初變天外，巴拿馬長榮國際（EIS）日前5月10日臨時股東會也跟著變天，這個被外界喻為是千億「海外金庫」的巴拿馬長榮國際（EIS），在弟弟派股權優勢下，換掉哥哥張國華，推選新任董事長張國明，弟弟派還能拿下長榮海運的2席董事。長榮集團兄弟間的「戰事」未歇，手足鬩牆猶如八點檔的劇碼未完待續！

▲長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長鄭深池，但張榮發長子張國華今（7）日發出聲明隔空槓上鄭深池。（圖／長榮提供，資料照片）
▲長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長鄭深池，但張榮發長子張國華今（7）日發出聲明隔空槓上鄭深池。（圖／長榮提供，資料照片）
金寶今年也將進行董監改選，但前總經理、現任董事沈軾榮（許勝雄前女婿）表態提名新董事會名單，引起金寶董事長許勝雄不悅，曾對外透露：「對人性徹底失望」。但沈軾榮動作頻頻也不是沒有原因，因為金寶之前爆出董事長許勝雄之子許介立，掛職虛位外還領員工認購庫藏股，外界認為是占盡員工和股東的便宜。

沈軾榮之前對外發出聲明，表示許勝雄一直是他非常尊敬的長輩，因此在金寶任職10多年中，對公司有著情感，強調自己以股東身分義務出發，希望幫金寶引進更好的人才及獨董，讓公司能夠突破困境，再次重返榮景。至於針對許勝雄說沈是爭奪經營權之說，沈表示有所誤解，他再次重申並無爭奪經營權的問題，也期待許董事長能以開闊的心胸、幫金寶廣納人才。

金寶6月27日將舉行股東會，5月13日公告董事席次由原本的15席縮減為11席，公司派提足11名候選人，其中8席董事、3席為獨董。至於沈軾榮則提名10席董事與獨董，包括自己在內外，還有學者洪永城、華碩技術顧問黃百毅，以及有會計師背景的吳明儀等人。

不過，金寶股東會前，沈軾榮與公司派頻頻過招，沈軾榮向媒體爆料，質疑許勝雄「出售群創股票一切合法」說，指控公司治理有瑕疵，隨後金寶發聲明澄清一切依法有據，反控沈抹黑。而日前金寶現任總經理陳威昌也按鈴控告，指沈擅改經董事會通過的文件，以及洩露金寶營業秘密。

對於前女婿沈軾榮頻頻出招，許勝雄日前參與公開活動後也批評他，用抹黑的方式來吸引媒體關注很不道德，強調若沈要當董事，那就憑手中的股票、用合法管道來選，不要用抹黑不道德的方式，希望他不要再浪費社會資源。其實，外界分析許勝雄家族加上仁寶集團持股約20.87%，沈軾榮家族則有4.38%，兩方差距甚遠，但曾經的家族成員指控鬧上新聞版面，讓這場經營權風暴更具話題性，隨著股東會時間越來越近，情況勢必更加白熱化。

今日來講股／外資回不回流看這5檔　選電子、航運有撇步

今日來講股／電子股真回神、假回神？觀察台積電與高價股

股東會旺季至！33%民眾願參與除權息、58%報稅季前不賣股

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀