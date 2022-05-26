股東會前線／長榮兄弟、金寶翁婿　董監改選爭權如八點檔

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原董事長、哥哥派一員、同時也是張榮發左右手的老臣柯麗卿下台，長榮國際董座一職由弟弟派相挺的姊夫鄭深池（妻為張榮發之女張淑華，2015年因病過世）出任。哥哥派敗下陣來，也動作頻頻，大哥張國華頻頻接受媒體專訪，向弟弟們喊話「好好談」，不希望「外人」介入，甚至喊出弟弟們可以向他買下股權，他願意退出集團。
而之前被逐出長榮集團的張國煒，今年4月中更是拿下立榮董座重回集團，被外界喻為是「小王子的復仇」。接下來，戰場轉向6月10日將要召開股東會的長榮鋼，5月初由弟弟派掌權的長榮國際指控長榮鋼（哥哥派主政）在委託書徵求過程中不公，長榮鋼竟主張有權拒絕公司董事行使內部監察權，也不提供股東名冊，紀念品發放同樣有失公平。為此，長榮鋼一一駁斥發聲明回擊。
不僅長榮鋼成戰場，長榮航似乎也成為前哨戰，長榮航明（2023）年才會改選董監事，但今年仍要補選一席董事，因此也成為關注焦點，果然！雖弟弟派未推出候選人，不過，長榮航股東會通知書上卻赫見弟弟派張國政徵求委託書，外界認為他親自出馬徵求委託書，可能是想試試水溫、練練兵，看看自己能掌握多少股權。
而看看長榮集團兩大控股公司，除長榮國際今年初變天外，巴拿馬長榮國際（EIS）日前5月10日臨時股東會也跟著變天，這個被外界喻為是千億「海外金庫」的巴拿馬長榮國際（EIS），在弟弟派股權優勢下，換掉哥哥張國華，推選新任董事長張國明，弟弟派還能拿下長榮海運的2席董事。長榮集團兄弟間的「戰事」未歇，手足鬩牆猶如八點檔的劇碼未完待續！
金寶今年也將進行董監改選，但前總經理、現任董事沈軾榮（許勝雄前女婿）表態提名新董事會名單，引起金寶董事長許勝雄不悅，曾對外透露：「對人性徹底失望」。但沈軾榮動作頻頻也不是沒有原因，因為金寶之前爆出董事長許勝雄之子許介立，掛職虛位外還領員工認購庫藏股，外界認為是占盡員工和股東的便宜。
沈軾榮之前對外發出聲明，表示許勝雄一直是他非常尊敬的長輩，因此在金寶任職10多年中，對公司有著情感，強調自己以股東身分義務出發，希望幫金寶引進更好的人才及獨董，讓公司能夠突破困境，再次重返榮景。至於針對許勝雄說沈是爭奪經營權之說，沈表示有所誤解，他再次重申並無爭奪經營權的問題，也期待許董事長能以開闊的心胸、幫金寶廣納人才。
金寶6月27日將舉行股東會，5月13日公告董事席次由原本的15席縮減為11席，公司派提足11名候選人，其中8席董事、3席為獨董。至於沈軾榮則提名10席董事與獨董，包括自己在內外，還有學者洪永城、華碩技術顧問黃百毅，以及有會計師背景的吳明儀等人。
不過，金寶股東會前，沈軾榮與公司派頻頻過招，沈軾榮向媒體爆料，質疑許勝雄「出售群創股票一切合法」說，指控公司治理有瑕疵，隨後金寶發聲明澄清一切依法有據，反控沈抹黑。而日前金寶現任總經理陳威昌也按鈴控告，指沈擅改經董事會通過的文件，以及洩露金寶營業秘密。
對於前女婿沈軾榮頻頻出招，許勝雄日前參與公開活動後也批評他，用抹黑的方式來吸引媒體關注很不道德，強調若沈要當董事，那就憑手中的股票、用合法管道來選，不要用抹黑不道德的方式，希望他不要再浪費社會資源。其實，外界分析許勝雄家族加上仁寶集團持股約20.87%，沈軾榮家族則有4.38%，兩方差距甚遠，但曾經的家族成員指控鬧上新聞版面，讓這場經營權風暴更具話題性，隨著股東會時間越來越近，情況勢必更加白熱化。