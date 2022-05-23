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快訊／汪小菲被抓包同居張穎穎！「核酸CP」合體畫面曝光

▲汪小菲（左）和張穎穎在返家途中聊天。（圖／攝影劉大鎚微博）
▲汪小菲（左）和張穎穎在返家途中聊天。（圖／攝影劉大鎚微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-23 12:11:222022-05-23 13:00:05

大S和具俊曄再婚生活甜蜜，前夫汪小菲和被傳為「小三」的張穎穎，也愛得越來越大方，不但在社群平台曝光同款戶外野餐美照，大陸媒體狗仔「攝影劉大鎚」也捕捉到張穎穎連續四天返回汪小菲的豪宅的畫面，汪小菲大方將名車給張穎穎開，關係不言可喻。兩人這四天一起在家門外接受核酸檢測，卻刻意保持距離，偶爾說悄悄話，不但沒有分手，甚至一起同居了。

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▲張穎穎月初曬出野餐文，汪小菲隔了兩周才發出同款野餐墊和葡萄酒。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）
▲張穎穎月初曬出野餐文，汪小菲隔了兩周才發出同款野餐墊和葡萄酒。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）
據大陸媒體狗仔「攝影劉大鎚」曝光的影片，張穎穎連續4天都返回汪小菲的豪宅，他也大方將豪車借給女方開，雙方一起出門接受核酸檢測，沒有親密動作，還帶上司機當電燈泡，刻意低頭看手機避嫌，保持著一段距離，偶爾返回豪宅走近些，才會和張穎穎交談接耳說話，沒有上回應酬酒後應是拉著女方的手，彼此十指緊扣的糗態。汪小菲似乎發覺媒體存在，一度讓張穎穎先回住處，跟司機開車繞了幾圈，才又轉回家裡。 

▲汪小菲和張穎穎出門接受核酸檢測。（圖／攝影劉大鎚微博）
▲汪小菲和張穎穎出門接受核酸檢測。（圖／攝影劉大鎚微博）
▲汪小菲把車子借給張穎穎開。（圖／攝影劉大鎚微博）
▲汪小菲把車子借給張穎穎開。（圖／ 攝影劉大鎚微博）
其實，大S和前夫和平分手好聚好散，恢單後有新戀情，網友也能理解，不過可能礙於「麻六記」餐廳事業剛起步，直播帶帶貨做得風生水起，汪小菲不願外界關注戀情，始終沒給張穎穎名份，不過之前的同款項鍊、羽絨衣，加上野餐出遊照，都證明關係非同小可。汪小菲21日在微博發布野餐文，被抓包地上的野餐布和葡萄酒都是張穎穎同款，小倆口似乎一起去戶外出遊，新聞曝光後他緊急刪除文章，經過一夜沉思，隔天又恢復該微博文章，隱約認了戀情。

▲汪小菲（左）和張穎穎關係密切。（圖／攝影劉大鎚微博）
▲汪小菲（左）和張穎穎關係密切。（圖／攝影劉大鎚微博）
而張穎穎面對網友討論緋聞，在微博感慨「流言，聽聽就好了，八卦，說說就算了，很認真的去聽論是非就是你的不對了。天下本無事，庸人自擾之，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」，希望外界不要口出惡言，但此番發言又被扒出是抄襲女星楊冪2010年說過的話，又挨轟「文案找大冪冪要版權了嗎？」、「連文案都要抄，不能自己寫嗎？」她雖有一副好身材、水蛇腰，因為本身沒有好成績的影視作品，再度重挫形象。

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