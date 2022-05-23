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確診隔離7天！柯文哲上午仍視訊參與北市防疫會議

▲台北市長柯文哲22日確診後，23日上午仍舊照常透過視訊方式參與市府相關會議，不過看得出確診已經對柯文哲的身體狀況造成影響。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲22日確診後，23日上午仍舊照常透過視訊方式參與市府相關會議，不過看得出確診已經對柯文哲的身體狀況造成影響。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-23 12:19:46

台北市長柯文哲昨（22）日傳出快篩陽性，晚間PCR檢測出爐後確定確診，且ct值僅只有16。而據北市府方面轉述，柯文哲在晚間出現發燒、咳嗽、流鼻水等相關確診症狀，也已經服藥進行休養。而今天上午柯文哲也透過視訊的方式，準時參加市府的晨會與防疫會議，不過會議中柯文哲時不時咳嗽，甚至用手托住額頭閉目養神，看得出確診後仍對身體狀況造成影響。

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柯文哲在前一天傳出確診後，相關公開行程的出席，也都改由其他副市長代為參加。雖然要進行為期七天的隔離，不過柯文哲仍舊透過視訊會議的方式，於上午7時30分參與北市府的晨會，接著於9時與北市府各級防疫單位召開防疫會議，並未因為染疫而有所停歇。

不過根據北市府公布的會議畫面顯示，柯文哲在會議期間除了時不時咳嗽外，在聽取相關局處人員報告時，也時常閉目養神，甚至用手托著頭部，看似相當不舒服。

對此北市府發言人表示，市長從今天早上7點半開始主持市長室會議，一直到剛剛都還在進行防疫會議，他的狀況還好，有一些咳嗽、鼻塞狀況，不過他說發燒的現象好多，昨天使用普拿疼後，燒有壓下來一些，非常感謝大家的關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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